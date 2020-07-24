陸軍事雜誌公布「攻台必備」台灣兵力部署圖！　台網友：被看光了





▲大陸軍事雜誌公布台灣兵力部署圖。（圖／翻攝自鑑船知識雜誌微博，請點圖放大）

記者劉亭／綜合報導

大陸軍事雜誌《鑑船知識》23日在微博發文，公佈了台灣地區兵力部署概略圖，上面把台灣從北到南的軍種、部隊，以及艦艇型號都詳細列出來。有台灣網友傻眼哀嚎「被看光了」，服役的部隊番號被正確列出來。

《鑑船知識》發文喊話，「洞悉台軍部署，制定攻台方案必備！」圖中可見，依照顏色綠色為陸軍，淺藍色為空軍，深藍色為海軍，各部隊在台灣各地的據點都被詳細列出。

另外每個據點的部隊也都一一載明，各點停靠的航艦型號，天弓、愛國者飛彈所在地都都有所掌握，在地圖上列出。除此之外包含馬祖、金門離島也有列出台軍部署兵力。

▲愛國者飛彈2型。（圖／路透社）

許多大陸網友留言，「看見戰區用數字編號，我又想起抗戰時，國軍的各種會戰了」、「我們只要島」、「就這麼大面積，還能部署出什麼花來？無非就是一圈一圈又一圈」、「別嚇人家了」、「典型的重兵部署在西海岸，但是現在我軍東海岸也能進攻」、「導彈都用不到，遠端火箭炮地毯式全覆蓋」。

臉書粉絲專頁「台海軍情員」也轉發寫道，「這份概略圖看上去頗為詳細，連國軍各艦隊下轄戰艦、戰機聯隊種類部署都有標註，不知是雜誌社自行蒐集整理，還是從解放軍官方管道獲取。」

發文被轉發至PTT後許多台灣網友討論，、「這有很難嗎...台灣多少軍官去大陸了...」、「防空飛彈部隊的駐紮地很準......」、「台灣的軍事機密早就洩露光了」；也有一派網友表示，「知道也不會影響任何事情」、「其實沒有很正確QQ~」、「有心這些資料都查得到吧」。

▲愛國者三型飛彈。（圖／記者李毓康攝）

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