解放軍在永興島部署8架戰機？陸外交部沒證實　僅32字冷回

▲傳解放軍在永興島部署了殲-11B。（圖／翻攝自大陸國防部網）



記者邱茀濱／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧先前才表態反對中國對南海的主張，美海軍驅逐艦拉爾福強森號（Ralph Johnson）14日就航行至南沙群島周邊海域秀肌肉。然而，幾天後，有消息就指出中國已在西沙群島的永興島跑道上，部署了至少8架戰鬥機。中國外交部發言人汪文斌昨（21）日以32字回應。

中國外交部例行記者會上，《法新社》記者以中文問及「據報導，中國在西沙群島的永興島至少部署了8架戰鬥機。報導是否屬實？如果屬實的話，能不能提供一些細節？」

汪文斌則以32字冷回，「西沙群島是中國領土，中國在自己領土上開展國防建設，這是主權範圍內的事。」

事實上，美國海軍於9日派出尼米茲號（USS Nimitz）及雷根號（USS Ronald Reagan）雙航母打擊群經由菲律賓聖伯納地諾海峽（San Bernardino Strait）進入南海展開演習，剛結束不久隨即又在南海投入第二輪軍演。

然而有衛星空派照發現，就在美國國務卿蓬佩奧宣布，「北京對南海海上資源主張完全非法」後的2天，解放軍在永興島（Woody Island）的跑道上，部署至少4架殲-11B（J-11B）戰機。

▲美軍在南海航行。（圖／路透）



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