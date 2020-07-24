他臥舉「遭70kg槓鈴壓頸」！16分鐘後被發現腦死　World Gym賠1320萬換撤告

▲李男到World Gym西屯店健身，卻遭槓鈴壓頸致腦死。（圖／翻攝自Google map）

記者李忠憲、林昱萱／台中報導

台中一名28歲的李姓男子2018年4月間到World Gym西屯店健身，在自行練習臥推舉重時，70公斤槓鈴不慎滑落壓住他的頸部因此腦死，而台中地檢署認定黃姓經理、張姓健身教練、吳及楊客服人員等4人有疏失，依過失傷害罪起訴4人，但由於World Gym已用1320萬與家屬達成和解，且家屬已經撤告。對此，台中地院判公訴不受理。

判決指出，李男於2018年4月某日到到World Gym西屯店健身，他開始進行臥推舉重後6分鐘，其手中的槓鈴卻不慎滑落壓住頸部，到了事發之後16分鐘，李男的朋友發現異狀，向一旁路過的會員求救，兩人趕忙合力將槓鈴卸下，但經送醫救治後，李男仍是因此不幸腦死。

對此，檢察官查出，黃姓店經理雖人不在現場，但有監督之責，而當時現場負責指導會員、巡場工作的是張姓教練，另負責在櫃檯監看場內監視器的客服人員吳男、楊女，未確實巡場、監看，才沒發現李遭槓鈴壓住，認為4人都有疏失，因此依過失傷害罪起訴4人。

不過，由於World Gym出面與家屬協商，最後以1320萬的金額與家屬達成和解，因此家屬也撤回告訴。對此，台中地院日前判決本件公訴不受理。

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