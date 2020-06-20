上健身房運動！女子瑜珈室拉筋…竟遭教練「一刀剪破」褲襠

▲女子上健身房運動，教練竟伸出狼爪。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

到健身房運動，卻遇到色狼！大陸浙江溫州的王姓女子日前到健身房運動，完畢後到瑜珈室做伸展，沒想到拉筋到一半，褲襠竟然遭到教練持剪刀剪破，導致春光外洩。當地警方審理後，對該名教練處以14天的拘留，健身房也立刻將教練開除，以免再發生類似案件。

綜合陸媒報導，王女16日前往鹿城區某家健身房重訓，事後與魏姓教練一同進入瑜珈室，在教練的指導下進行拉筋、放鬆的運動。沒想到，魏姓教練一時色心大起，拿出剪刀，朝著王女的緊身褲褲襠剪了一個洞，以滿足色慾。

王女發現教練的行為，立刻向警方告發，同時也向健身房舉報這件事。警方接獲報案，立刻將魏男逮捕歸案。魏男則對警方供稱，由於當時「想看看王女的陰部」，才會拿剪刀剪開王女的褲子。

▼女子在瑜珈室拉筋，褲襠突然遭到教練剪開。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



警方事後依照相關規定，對魏男處以14日的行政拘留，同時沒收犯案剪刀。健身房得知事件後，也立即將教練開除，以免再發生類似案件。

不過，眾多網友看完，卻感到事有蹊蹺，女子當天身上穿著的是緊身褲，褲襠應該與身體緊密貼合，教練怎麼有辦法直接剪下去，「問題是剪的時候，女的在幹嘛？就等著他剪而不動嗎」、「這個事情怎麼辦到的？女性的健身褲是緊身的，對方不同意的話，怎麼用剪刀剪開」、「這麼貼身的衣服，不自願的話，剪刀直接戳破肉！」

不過，也有網友回應，可能是有其他狀況，才會導致事情發生，「康復拉伸，身體本身欠佳才給人可乘之機」、「這個參考扒手，有一種小刀，鋒利無比，一下就剪開褲衩了，丁字褲和你不在話下」、「又是開出，甩鍋。所謂的健身教練品行達不到的太多了。」

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▼女子拉筋到一半，褲襠遭到剪開。（示意圖／pixabay）

