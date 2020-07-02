紐約3層建物突然「砰」一聲倒塌！尖叫聲、塵土齊揚...36年健身房瞬間變廢墟

▲崩塌的是一間健身房。（圖／路透）



實習記者劉雪兒／綜合報導

美國紐約一棟健身房建築昨（1）日突然崩塌，三層樓建築瞬間變廢墟，一半的建築物籠罩在塵土之中，所幸1名在2樓的男子及時逃出只有輕傷，並沒有造成任何意外。附近居民驚嚇向媒體描述當時的情況，「整棟建築正在『顫抖』」、「以為是地震」、「輩子聽過的最大的爆炸和轟隆聲」。

根據《紐約郵報》報導，事發於1日下午4時30分，紐約布魯克林區一棟3層樓建築，突然「砰」地一聲崩塌。這棟具有36年歷史的健身房「Body Elite Gym」，長期存有安全性問題，且從2005年開始不斷遭到當地稽查員開罰8次，近日因新冠肺炎而無法營業，於是業主決定趁機整修一番。期間曾有附近居民抱怨說，外牆凸起，隆起面積長20英尺、寬15英尺，業主根本不重視人行道防護工作，而上月10日因3名工人違反規定，部分整修的工程被相關機構強制停工。

當地住戶芮佐托（Vincenza Rizzuto）透過媒體表示，「當時我就站在附近的紅綠燈，突然聽到巨大的響聲『砰』，接著人們就開始尖叫，到處都是煙霧，這是我這一輩子聽到最大的爆炸和轟隆聲」。

28歲的柯諾（Eva Kerner）也表示，事發時就在隔壁棟拜訪朋友，兩個人感受到整棟建築正在，彼此望向對方以為是地震便趕緊跑下樓，崩塌後有一半的建築物籠罩在塵土之中，她們便趕緊戴起口罩，避免吸入過多灰塵。