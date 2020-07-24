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馬英九基金會：三倍券仍有8百萬人未領　蘇貞昌騙完神明騙人民

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▲▼2020,經濟,消費,振興券,三倍券,行政院,壹仟變參仟。（圖／記者周宸亘攝）

▲三倍券。（圖／記者周宸亘攝）

記者徐政璿／台北報導

針對總統蔡英文、行政院長蘇貞昌指三倍券好用不複雜，「鼓勵」馬前總統趕快領取，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，三倍券「化簡為繁」，徒增民眾困擾，馬前總統只是真實傳達多數民眾的看法，蘇貞昌卻認為是「負面看法」，無怪乎有人說，心中有魔，所見皆魔，騙完神明騙人民，已經成為蘇貞昌的日常。

蕭旭岑指出，三倍券領取的方式複雜，民眾還必須先自付1000元預購才能領；蘇院長聲稱三倍券「好領、好用、好刺激」，但民眾的感覺卻是「好少、好複雜，不刺激」。由領券狀況多、絕大多數民眾都選擇領取紙本三倍券，即證明其「化簡為繁」的設計，離民意太遠。

蕭旭岑表示，三倍券上路10天以來，還有800多萬人未完成領取，相較馬政府發放3600元的消費券，首日就達成92%的發放率，民眾對三倍券與消費券何者反應熱烈，不言可喻。民眾和輿論普遍認為，三倍券比起消費券，實在差多了。

蕭旭岑反問蘇貞昌，馬前總統只是真實傳達多數民眾的看法，蘇院長卻指為「負面看法」，這不是誤導民眾嗎？難怪很多人說，騙完神明騙人民，已經成為蘇貞昌的日常，他呼籲，蔡總統與蘇院長應認真聆聽人民的心聲，避免自我感覺良好，罔顧民意。

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