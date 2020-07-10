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密室命案！印傭廚房中毒亡...港專家曝驚人真相：兇手在樓上

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▲印尼籍女看護指控游姓雇主涉嫌多次在住家浴室、摩鐵硬上性侵得逞。▲印尼籍女看護指控游姓雇主涉嫌多次在住家浴室、摩鐵硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲印傭在廚房突然昏倒。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者邱茀濱／綜合報導

澳門一處大樓2012年發生一起密室殺人案，當時有4人待在家中，沒想到印傭突然在廚房暈倒，男屋主及母親從客廳衝上相救，也先後失去知覺，最後都被送醫急救，但印傭在ICU觀察一週後，仍宣告不治。值得注意的是，香港專家李順誠當時受邀參與調查，不僅成功破案外，更發現驚人的真相。

據《香港01》報導，澳門黑沙環建華新村中一住處，2012年3月6日早上9點左右，家中有4人包括男屋主、母親、印傭及1歲兒子，他們待在客廳突然聞到濃烈的臭味，當下開啟大門、窗戶，待氣味散去後3人回到客廳，印傭則到廚房工作。

過沒多久，印傭在擦拭廚房地板時，突然昏倒！男屋主及母親聽見聲響後，立刻從客廳衝去相救，但卻先後陷入昏迷，最後4人都被送醫急救。送醫過程中，印傭心跳一度停止，需要透過呼吸機維持生命，並送入ICU觀察，不過她在住院一週後仍宣告不治。其餘3人皆無大礙。

香港理工大學教授李順誠當年受邀前往參與調查，他首先排除「一氧化碳」超標的可能，後來發現印傭在昏倒前正在擦拭地板，還打開廚房地板的渠蓋，因此他認為應該是水管出了問題。

事後，李順誠手持儀器，逐層測量硫化氫濃度，到10樓竟發現一戶住家濃度超標，經詢問過後，發現屋主竟在水管以「水管疏通劑」溶解廚餘。經各種實驗及調查，他意外發現死者衣服上有高濃度的硫化氫，還發現水管疏通劑溶解廚餘時，會釋出大量硫化氫，因此研判印傭死亡原因是樓上住戶倒水管疏通劑所造成。

李順誠提醒，水管疏通劑與漂白水都是氧化劑，碰到廚餘會產生化學作用釋出硫化氫，使用時要特別小心。事實上，濃度較低的硫化氫會刺激眼睛及呼吸道，使人頭暈、頭痛及嗜睡；但濃度較高則會短時間內致死。

▲▼管線,水管。（圖／翻攝自pixabay）

▲水管。（圖／翻攝自pixabay）

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