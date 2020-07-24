拿500元現金加油！工讀生找零「200元三倍券」　他哭笑不得：想睡了嗎

▲用現金消費卻被找回三倍券。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

用現金消費，店員結帳竟然用三倍券找零！一名網友表示，他今早拿500元鈔票加100元的汽油，照理說工讀生應該要找他400元現金，結果他離開後才發現其中一張大小不對，仔細看才恍然大悟，哭笑不得地說，「真心覺得工讀生真的是想睡了，其實還滿好笑的。」

原PO在臉書社團《爆廢公社》表示，加油站工讀生並非找他400元現金，而是2張100元加上1張「200元的三倍券」，整理鈔票時才發現裡面參雜了一張三倍券，當下實在好氣又好笑，由於過去市面上確實有200元面額的鈔票，而且也同樣是綠色，但現在已經很少見，店員有可能是把這張三倍券看成台幣200元。

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▲用現金加油應該收回現金找零。非當事人。（示意圖／記者湯興漢攝）



網友回應，「拿現金找振興劵真的不合理，要是我會拒絕」、「現金付款卻被找回振興券，真的有夠傻眼。」還有人猜測，「我合理懷疑員工拿自己的券用這種方法換成現金」。不過，也有人覺得振興三倍券比現金好用，很多地方都有優惠或折扣，「我覺得振興卷（券）比現金值錢，我都跟朋友收振興卷（券）用。」

行政院規定，民眾使用三倍券買東西其實是「不得找零」，因為三倍券就是要刺激消費，最好是買到價格超過面額才不會虧。政策上路前就有討論過「現金套利」疑慮，果然三倍券發放後，就發生過有人拿500元三倍券去買85元雞排，還問老闆會不會找零？所幸店家反應夠快，拿出2張200元三倍券以及15元零錢給客人，避免有心人士用券換現金。

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