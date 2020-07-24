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全台抓鬼大賽點爆碩博士論文網站！第一名曝光　李眉蓁排第四

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記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁爆出碩士論文抄襲爭議，她23日含淚宣布放棄學位，沒想到意外掀起全台名人論文抓鬼大賽。「台灣博碩士論文知識加值系統」網站前5篇熱門論文都被點爆，第一名是民眾黨立委蔡壁如，第二名是新任監察院長陳菊，李眉蓁則排在第四名。

全台論文抓鬼大賽。（圖／翻攝自台灣博碩士論文知識加值系統網站）

▲論文熱門點閱排行榜前五名。（圖／翻攝自台灣博碩士論文知識加值系統網站）

有網友23日晚間10時許在PTT八卦板PO文表示，台灣博碩士論文知識加值系統網站前5篇熱門論文似乎被點爆了，點閱數一直停留在501，這樣看不出來誰才是第一名，希望工程師趕快去維修，把點閱數上限調高。

請繼續往下閱讀...

經過一個晚上之後，24日上午7時再次登入系統，因為資料統計尚未更新，前5名的排行依舊沒有變動，點閱數還是501，由上而下依序排行下來分別是蔡壁如、陳菊、張榮哲、李眉蓁以及雷政儒，但第6名的點閱數一下子就掉到225，差距相當大。

▲▼法院臨時會 議場門口堵訪 蔡壁如 蘇震清。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡壁如的論文在系統排行中被列為熱門第一名。（圖／記者屠惠剛攝）

網友們看到這個狀況，紛紛留言調侃或許工程師根本沒有想到論文網站會有這麼熱門的一天，「大家查起來」、「掀起全民學術探討的風潮，眉蓁功不可沒」、「有些論文被查閱數幾十年都沒有一百次，最近大爆走」、「工程師喜極而泣吧，終於有人用了」、「國圖感到欣慰」。

有趣的是，在這場論文大戰中，除了李眉蓁、陳菊、蔡壁如以及被捲入抄襲事件的台北大學碩士雷政儒之外，還有一篇是出自台北大學碩士張榮哲的「大台北地區旅遊樓鳳新興性產業分析」。網友也開玩笑留言要張榮哲出來選台北市長，畢竟可以衝出這麼高的點閱數，應該是大家對他的研究真的很有興趣，「你紅了」、「一夕成名」、「你好厲害」、「不簡單，可以跟陳菊平起平坐」。

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