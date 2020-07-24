貪警縱放通緝犯收賄150萬又分贓不均互咬　判刑11年定讞

▲中壢分局偵查隊前小隊長吳建成，收賄並縱放通緝犯，遭最高法院判刑11年定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市中壢警分局前偵查隊小隊長吳建成，8年前執行春安工作時，破獲地下賭場，並查獲劉姓通緝犯。但員警竟私下收賄150萬元，縱放通緝犯。檢方事後起訴9名員警，陸續判刑定讞。而吳建成部分，更二審將他判刑11年，案經上訴，最高法院24駁回上訴定讞。

本案發生於2012年2月2日凌晨，桃園警方執行春安工作時，吳建成（49歲）接獲線報，得知被通緝的跨國詐騙集團首腦劉男會進賭場，隨即率隊前往查緝，果然當場抓到劉男。劉男擔心被逮遭收押，立刻透過同行賭客，連絡當地王姓角頭，由於劉男積欠王男賭債200萬元，王擔心日後催討不成，立馬出發「救人」。

王男於清晨5時許抵達，在賭場樓下遇到吳建成與另名顏姓員警，由於雙方為舊識，隨即談妥「收錢放人」，雙方並躲到賭場廁所中談妥金額為150萬元，劉男獲釋後3天內交出；另外警方也談妥150萬元由偵查隊分100萬元、派出所分50萬元，劉男隨即獲釋。案經檢調單位查獲後，檢方對涉案的9名員警提起公訴。

法院審理時，吳建成與顏姓員警始終否認犯案，但疑似分贓不均，另名被起訴的偵查隊小隊長坦承收賄，咬出吳建成與顏姓員警的犯行。一審法院將吳建成與顏姓員警重判11年，坦承收賄的小隊長判刑6年8月，另外6名員警無罪。

案經上訴，二審一度改判吳建成無罪，更一審則改依照「縱放人犯罪」判刑6月，顏姓員警則被認定收賄，判刑11年定讞。吳建成涉案部分發回更二審，更二審又改認定他收賄，今年3月間重判他有期徒刑11年、褫奪公權5年。吳建成部分再上訴，最高法院24日駁回上訴定讞。