被爆論文抄襲後...李眉蓁狂跑行程圍觀人變少了！高市民：早點認錯就好

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、吳奕靖、洪正達、許宥孺／高雄報導

高雄市長補選進入最後倒數！國民黨候選人李眉蓁受訪談到有關對手陳其邁以「光榮投三次」為標語，幽默說「光榮投三次，要投3號」，她認為對手這樣講是認為兩年投三次很光榮，但選舉勞師動眾，我們是心情不爽，盼最後這段時間，盼能激起藍軍想贏的感覺。

▲李眉蓁回應陳其邁打出「光榮投三次」口號。（圖／記者許宥孺攝）

選戰最後關鍵時刻，民進黨市長補選候選人陳其邁打出「光榮投三次」口號，李眉蓁逗趣說：「光榮投三次，投3號」，她反擊：「他們會這樣講是認為兩年投三次很光榮，但我們認為選舉勞師動眾，高雄總是在選舉狀態，我們是心情不爽，高雄是要政見、發展、年輕人、婦幼、政策，但卻一直再選舉，這也加強藍軍要堅持下去的信念，這次選舉要再度站出來。」

至於是否有信心像韓流般最後一刻颳起，讓高雄下一波「眉」雨？李眉蓁也說：「期待！出去跑感覺還不錯，近距離的接觸感受最真誠，但掃街揮手反應就還好」，她更分析：「選舉是『西瓜偎大邊』，現在我們民調低，因為支持者這兩年經歷這麼多場選舉，趨於低調不表態，一般來講要贏面大的人才放，但藍軍低調，最後這段時間希望激起藍軍想贏的感覺。」

不過就在李眉蓁為了論文風波道歉後，記者觀察李眉蓁在外跑行程，圍觀人潮明顯較為稀少，上前實際訪問，有民眾認為若是早點承認錯誤就好，說不定還會加分。