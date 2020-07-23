微軟雙螢幕摺疊機「Surface Duo」送達FCC！　上市日期不遠了

▲微軟雙螢幕手機Surface Duo。（圖／達志影像／美聯社）



記者謝仁傑／綜合報導

微軟備受期待的首款可摺疊手機「Surface Duo」，現傳將於今年夏天發布，據科技外媒《9TO5Google》報導，目前已送件FCC，一步一步向美國市場逐漸推進。Surface Duo將支援美國主要使用的LTE頻段、WiFi 5和藍牙，去年它顯然已經通過了Bluetooth SIG批准程序。

測試文件中明確指出，該手機運行Android 10，且其中一段提到該設備具有兩個螢幕。雖然微軟設法隱藏了所有可能揭示機密性細節的內容，但除非微軟正在開發第二款可摺疊Android手機，否則FCC官方列表中的手機應該就是Surface Duo。

然而，Surface Duo是否配備NFC（近距離無線通訊）仍有一些爭議，FCC目前未顯示有被批准用於NFC的網路，但一份描述該設備「無線技術」的文件有提到NFC。在FCC更新說明之前，估計Surface Duo不會搭載NFC。

外界推測微軟有機會搭載高通S865晶片，並且為了更切合世界趨勢，將會搭上5G傳輸功能，配備6GB RAM和最高256GB儲存空間，預計售價可能會落在美金1,200～1,500元左右（約台幣35,350～44,200元）。

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