讓你看起來「目不轉睛」！　微軟筆電「Surface Pro X」AI眼神接觸功能亮相

▲Surface Pro X正式在台上市。（圖／台灣微軟提供）



記者謝仁傑／綜合報導

微軟筆電「Surface Pro X」推出AI「眼神接觸」功能，新功能現已作為Windows 10 Insider Preview Build 20175的一部分推出，代表它離發布的正式版本時日不遠了。

根據微軟的說法，新功能藉著Microsoft SQ1處理器的AI功能，來調整用戶在視訊通話時眼神注視的位置，確保用戶在進行視訊時，像是Zoom、Skype或Google Meet等，看起來與鏡頭保持目光接觸，增進人們交談時的體驗。啟用這項功能後，眼神將自動被校正到前置鏡頭上。

這項技術涉及基於ARM的SQ1處理器上獨特的AI功能，進而在Surface X上得以啟用，它將無法在一般的x86 Windows電腦上使用，否則處理這項程序將會耗費大量電力。

微軟並不是唯一一家從事AI校正注視的公司，蘋果一直在研究類似的「FaceTime Attention Correction」功能，並且該功能的早期版本顯示在iOS 13 Beta中。

蘋果官網確實在iOS 14的頁面列出了這項功能，估計iPhone和iPad用戶也不用等待太久，未來在長時間的FaceTime通話中就可以顯得好像一直都在注意對方，如此一來也不失禮。

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