微軟Surface Books 3在台上市　Surfece Pro X、Surface Go 2同步亮相

▲微軟Surface新品發表會。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

微軟今（7）日宣布全新Surface Book 3正式在台上市，主打最佳效能與圖形處理，搭載四核心Intel第十代處理器，並選用獨立NVIDIA GeForce GTX或Quadra RTX 圖形顯示卡，同步亮相Surfece Pro X，以及入門款 Surface Go 2。

台灣微軟總經理孫基康表示，受到新冠疫情影響，全球都發現遠距工作與教學的需求，而台灣更是加速企業啟動數位轉型，以降低對工作場所的依賴性，並開始重視資安防護的重要性，因此微軟的Surface系列就是針對企業需求，整合智慧雲與智慧端所推出的設備。





▲微軟Surface Books 3在台上市。（圖／記者姚惠茹攝）

Surface Books 3主打強大的運算效能與圖形處理，並為了工作所需加強方便攜帶，還可以做到一鍵卸除螢幕翻轉使用，並升級待機狀態，優化裝置的電池續航力和選配的Surface Dock 2可隨時為Surface Book 3充電、傳送檔案和投影到外接螢幕，讓商務人士全天候使用。

規格方面，Surface Books 3搭載四核心Intel第十代處理器，並選用NVIDIA® Quadro RTX 3000、NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti和NVIDIA GeForce GTX 1650三種圖形顯示卡，透過整合式 Intel Wi-Fi 6 (Gig+) 、Intel 乙太網路連線1225與Thunderbolt 3 技術，提供快速的無線與有線連接功能，其中商務版13.5吋建議售價為55,088元起，而15吋則建議售價為78,088元起。

▲微軟Surfece Pro X亮相。（圖／記者姚惠茹攝）

Surface Pro X是Surface Family中是第一款搭載Arm架構處理器，不僅可擁有全新SIM卡插槽設計，並在新一代超快的Cat16 Gigabit數據機上提供LTE Advanced Pro連線能力，同時支援Nano SIM與eSIM，協助使用者在13吋窄邊框觸控螢幕設計，享有最高效的圖像處理能力、續航力和快速充電，商務版建議售價為36,088元。

規格方面，Surface Pro X搭載Qualcomm全新Microsoft SQ1處理器，結合過去Surface的低功耗、高效能的優點，加入Arm架構處理器的優勢，並讓Surface Slim Pen在全新的Surface Pro X Signature Keyboard中安全地充電和存放，同時具備筆記型電腦等級的鍵盤、背光按鍵，以及大型多點觸控的玻璃軌跡板，搭配多功能的USB C連接埠，可連接顯示器、擴充基座、為配件充電。

▲微軟Surface Go 2亮相。（圖／記者姚惠茹攝）

Surface Go 2則是保留超薄輕量的設計，提供更大的10.5吋PixelSense顯示器和220 PPI解析度，重量僅有1.2 磅，搭載的Intel第八代 Core M處理器，讓整體運作效能更加的提升，擁有長達10小時的全天候待機電池續航力，連接到Surface Dock時快速充電，只需一個多小時，電池電量高達80%。

Surface Go 使用Dolby Audio揚聲器和配備增強的雙遠場錄音室麥克風，提供優質、清晰且強大的聲音，並搭配相機App，讓使用者可快速掃描文件與拍攝白板畫面，還可以用Surface Pen在Whiteboards上書寫、繪製圖表、標註文件及解數學算式等多項操作，商務版建議售價為新台幣16,788元。

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