討論施工進度…裝潢工伸手狂摸胸：不能撒嬌？　她沒了錢還失身崩潰痛哭

▲錢男假藉討論裝潢事宜，趁機伸出狼爪騷擾女網友，被拒絕後反回「不能跟你撒嬌一下嗎？」（示意圖／免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／新北報導

錢姓男子2019年1月間於交友軟體認識一名女子小君（化名），約定以70萬元幫忙裝潢桃園的房子，卻在討論過程中趁機伸出狼爪，騷擾小君得逞。對此，新北地院審理後，依性騷擾罪，判錢男3月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

判決指出，小君先付款61萬元後，兩人於同年4月14日在小君家討論裝潢事宜時，不過，錢男無視小君家人在同一屋簷下，竟伸手捏小君手臂、摟腰，見小君嚇得往後坐回位子，仍不停手，以雙手搭在小君肩膀，一路往下滑，摸著小君的胸部約10秒後才肯放手，藉此性騷得逞。

錢男否認性騷一事，辯稱小君是他的客戶，不可能做出如此行徑；不過，小君回顧事發經過，兩人僅是普通朋友，礙於租房、貸款壓力，聽到錢男稱原價140萬元的裝潢費，可花70萬元就搞定，便答應這場交易，然而，錢男卻在討論裝潢過程中稱「買那麼難看的內衣」，捏她手臂、亂摸她胸部，她反抗大喊「你在幹什麼，請你趕快坐回去」，錢男卻回「不能跟你撒嬌一下嗎？」

小君激動提到，錢男在騷擾後，數度拖延工程，聽到要解約，佯稱「會作加減帳」，最後卻不打算還她剩下的金額，起初不想撕破臉，是想說裝潢事宜快完成，但錢男性騷擾、又騙錢，事情過了1年，想到還是覺得很累，決定提告。

對此，法官審酌說詞、對話紀錄，以及小君當庭激動表現，認定錢男犯行，明顯讓小君不舒服、感到性暗示，依性騷擾罪，判錢男3月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。



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