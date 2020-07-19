房東擅闖浴室…洗完「裸包浴巾」噁問：能在此過夜？女房客崩潰火速搬離

▲陳男擅自到花花浴室洗澡，還提出想過夜的想法，讓花花感到不適，要賠5萬元。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名陳姓男房東與女房客花花（化名）約好要在花花住處「儲值電卡」，然而陳男一進房門就跑到浴室沖澡，洗完還用花花的浴巾裹住全身，向花花表示「能否在此過夜？」。對此，花花認為自己受到性騷擾，氣得提告求償10萬精神撫慰金，而台中地院日前審理後，判陳男賠5萬元為適當，全案仍可上訴。

判決指出，整起事件發生於2019年9月13日，陳男按照約定時間，抵達花花住處，卻在一進門表示想要沖澡，隨即進入浴室沖洗，當下花花查覺有異，便偷偷在桌上架設監視器，並走出房門站在走廊上打給友人，保持通話錄音。

結果花花再走進房門時，卻看到陳男裸身用她的浴巾裹住，令她相當傻眼，而她請陳男儘速加值電卡，陳男還稱「我沒交通工具，可以在這裡過夜嗎？」，不過她沒有同意，下秒直接叫Uber讓陳男離去。

事後，花花檢查桌上監視器畫面，發現陳男早就攜帶別張已儲值的電卡前來，更趁機偷翻她的物品，對於陳男的騷擾行徑，讓她不得不搬離此套房，並決定向陳男求償10萬元的精神撫慰金。

對此，陳男未出庭辯論，也沒提出任何書狀聲明，而法官審酌花花說詞、監視器畫面後，認定陳男犯行，認為陳男的言語及動作具有「希望與其同床過夜之性暗示」，此舉已讓花花感到心慌、羞恥、厭惡，且事後得搬離承租套房，影響花花的正常生活，最終判陳男賠花花5萬元為適當，全案仍可上訴。

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