李眉蓁「指導教授」身分曝光！　名嘴起底過去角色：論文放水有深意

▲李眉蓁23日上午為碩士論文抄襲一事鞠躬道歉 。（圖／記者洪正達攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

高雄市長補選候選人李眉蓁23日上午為碩士論文抄襲一事鞠躬道歉，並表示要放棄中山大學碩士學位，為爭議止血。對此，政治評論員、名嘴溫朗東今（24）日清晨發文，稱李眉蓁的論文指導教授林德昌曾任國民黨中央委員，是標準的統派學者。

溫朗東指出，李眉蓁的論文只是冰山一角，國民黨林德昌扮演角色，就是大陸要拉攏台灣學生的學界仲介者，「他會對李眉蓁複製貼上的論文放水，是要整合藍營人脈，爭取成為位階更高的中國買辦。」

他進一步分析稱，李眉蓁的父親李榮宗擔任高雄果菜運銷公司總經理，幫韓國瑜安排在果菜市場過夜演出親民秀，這背後的意義是把台灣農產品賣去對岸，逐漸形成台灣農民靠大陸吃飯的「微型一帶一路」。

他認為，李眉蓁2006年代父出征高雄市議員落敗，進入中山大陸所取得碩士後，2010年起連任三屆議員，抄襲論文得來的碩士學歷雖然未必是當選主因，但也有些加分效果。

▲李眉蓁落淚 。（圖／記者洪正達攝）

溫朗東最後表示，「當教授的放水，當議員的選市長衝名氣，為日後立委選舉鋪路，這些都有利於整合產、官、學界，擴大紅色產業鏈，至於台灣人民的永續自主的生活利益，他們並不放在心上。」