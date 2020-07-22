土耳其失去8架F-35A戰機！　「怕俄羅斯竊密」美國收回改裝

▲為了維持北約盟國間的關係，美國還有議員提議，幫土耳其代購已經買下的S-400飛彈。（圖／翻攝自Lockheed Martin官網）

實習記者簡立宇／綜合報導

以製造軍用飛機聞名的洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)，獲得8.6億美金（約台幣250億元）的合約，將為美國空軍改裝14架F-35A戰機。其中8架本來要交付給土耳其，因為憂心戰機機密被洩漏給俄羅斯，因此美國自3月起就把供應鏈撤出土耳其，這次的合約更象徵土耳其直接失去F-35戰機。

綜合外媒報導，自從土耳其不顧美國警告，購買俄羅斯的S-400防空系統後，美國就將土耳其踢出F-35計畫。不過美國也表示，如果土耳其將S-400交還俄羅斯，還能重新加入F-35計畫，而這項紛爭也造成北約盟國間關係的低點。

美國國防部的合約表示，由於土耳其退出F-35計畫，因此美國空軍將接手8架F-35A戰機，並進行改裝以適用於美國空軍。此外還會另外添購6架。

如果繼續讓土耳其參與F-35計畫，美國擔心F-35的機密，會透過網路軟體洩漏給俄羅斯，到時候這項昂貴的國防計畫「效能將會受到損害」。

美國有3位立法者在17日力促挪用經費，代購安卡拉政權向俄羅斯購買S-400飛彈，不過土耳其對此仍沒有回應，安卡拉表示將會繼續運轉F-35供應鏈直到2022年3月。