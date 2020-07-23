入山竊七里香！山老鼠重施舊計被逮狡辯　警亮底牌：拍得很清楚

▲山老鼠盜採大株七里香，被護管員架設的微型攝影機全部紀錄下來，影像清晰，嫌犯只得認罪。（圖／花蓮林管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮林管處森林護管員端午連假前在鯉魚山山區發現疑似竊取國有林木情事，為免打草驚蛇，先行架設微型攝影機蒐證，並在連假期間拍到嫌犯等人進入國有林地內竊取珍貴木七里香，不法所得約7萬7千元，全案已由保七總隊第九大隊依違反森林法送花蓮地方檢察署偵辦。





林管處表示，嫌犯疑似經由私人土地入山，護管員靠著過往經驗及敏感度，成功以科技器材，將嫌犯的臉形、身材、服裝全都拍得一清二楚。6月30日午後發現嫌犯等人再度出現，立即通報保七總隊第九大隊員警前往攔查，雖未直接在嫌犯車上發現贓物，但當警方出示攝影畫面時，罪證確鑿，嫌犯等人只能俯首認罪。

嫌犯坦承近期因工作關係，發現國有林內有大株七里香分布，價格不菲，故萌生歹念，陸續得手6株七里香（市價共約新台幣7萬7千元），均種植於自家庭院中，等待時機出售牟利。

▲嫌犯陸續得手6株七里香，均種植於自家庭院中，等待時機出售牟利。

七里香因樹形奇特又帶香氣，適合做園藝景觀造景，常遭不肖分子覬覦，因連根挖取造成林地鬆動裸露，若有大雨易造成坍方，林管處呼籲，竊取森林主副產物可依森林法處6個月以上5年以下之有期徒刑，併科新台幣30萬元以上300萬元以下之罰金，刑責相當重，切莫心存僥倖。

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