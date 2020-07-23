直播主聊前女友！男「幫出氣」闖現場持刀猛刺他…網友目睹濺血過程

▲徐男開直播聊與前女友的感情事，引發黃男不滿，持水果刀激動揮砍。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者陳羿妏／台北報導

台北一名34歲徐姓直播主2019年12月14日深夜於萬華區一處檳榔攤直播，大聊自己與前女友的感情糾紛，怎料，過程中他卻突遭一名黃姓男子持水果刀，朝他背部、頭皮、手臂多處猛砍，不少網友目擊嚇傻，直呼「這麼血腥的直播」，日前台北地院審理，黃男被依傷害罪，判刑10月，全案可上訴。

▲徐男直接清楚寫下直播主題「來講清楚，從頭到尾，我跟你認識經過」。

案發當天徐男原本在網路上直播，與網友大聊與前女友分手事情，沒想到，直播完僅過1小時，黃男卻突然現身檳榔攤，拿起一旁的水果刀激動揮砍徐男，而徐男當場血流如注，陪同黃男前往的另一名陳姓友人見狀趕緊阻止，只是徐男手機仍是開著，網友目擊了這段血淋淋的現場。

警方獲報後，趕赴現場將徐男送醫搶救，所幸最後無大礙，而黃男行兇逃逸後，於15日凌晨主動投案，並坦承是因不滿徐男的直播提前女友的不是，的確是為了替女生出氣，訊後黃男被依傷害罪嫌送辦。

對此，法官認為，黃男僅不滿徐男言論，就任意持刀砍刺的行為，實有不該，考量黃男坦承犯行，但至今還沒向徐男道歉，審酌後，依傷害罪判黃男10月，全案仍可上訴。

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