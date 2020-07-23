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年輕人怒了！李眉蓁論文爆96％抄襲　台大學生會長狠批：搪塞高雄人

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▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁。（圖／記者洪靖宜攝）

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁。（圖／記者洪靖宜攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨高雄市長候選人李眉蓁爭議不斷，近日遭週刊爆料，論文高達96％都是抄襲。對此，身為高雄人的台大學生會長凃峻清看不下去，透過臉書狠酸「國民黨派一個比林姿妙還講不清楚的來搪塞高雄人」，「到底在講什麼阿？」

李眉蓁遭週刊爆料論文有96％都是抄襲，甚至連正、異體字、標點符號疏漏都一致，引起社會輿論譁然。李眉蓁22日上午緊急上火線說明，不過卻僅有短短一分鐘發言、拒絕回應媒體提問。她要已經公開論文內容的總統蔡英文也回應問題，接著開嗆，「這次鋪天蓋地，我終於知道韓國瑜韓市長的心情，以及議長許崑源，為何會墜樓輕生！」

李眉蓁記者會沒解釋問題，招來更多批評，她下午對於論文風波終於道歉，稱對學校和指導教授感到抱歉，但再指控這是選舉操作，要大家對所有政治人物用一視同仁的標準來檢視，不要再追殺她的論文。

對於李眉蓁說法，身為高雄人的台大學生會長凃峻清相當不以為然，他透過臉書狠酸，「（李眉蓁）到底在講什麼阿，國民黨派一個比林姿妙還講不清楚的來搪塞高雄人，不是年輕就是改變好嗎，老人也都年輕過阿。」台大學生前會長吳奕柔也開嗆，「我原本以為高雄市長補選會很無聊，沒想到真是一波未止、一波又起，怎麼有人可以這樣講話，酷斃了。」

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