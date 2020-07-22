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論文風波燒到陳其邁！蔡壁如：防疫論文他掛「第一作者」凸顯權力傲慢

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▲立委蔡壁如。（資料照／記者李毓康攝）

▲立委蔡壁如。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市長補選候選人李眉蓁22日被踢爆碩士論文幾乎「整本抄襲」，引發熱議。對此，民眾黨立委蔡壁如晚間在臉書提到，高雄市長補選候選人陳其邁任職行政院副院長時，曾與12名專家學者共同發表一篇論文，但當時卻掛名第一作者，這不僅是一種「權力傲慢」，也凸顯學術界長期由政治人物掛名論文，就能坐享不對稱的學術地位的歪風，他應對外說明清楚。

蔡壁如表示，李眉蓁的論文爭議，應該要注意其中牽涉的學術倫理問題，畢竟學術研究者遵守學術倫理是最基本的道理，而論文的真偽不應淪為選舉口水戰，畢竟回歸對政策實質內容的討論與意見交換，才是選舉真正的意義。

話鋒一轉，蔡壁如將炮火對準陳其邁。她指出，陳其邁擔任行政院副院長時，曾和疾管署、健保署、資安處、台大公衛學院等12名專家學者，共同用大數據作為方法論，研究「鑽石公主號防疫論文」，探討台灣如何運用大數據防範新冠肺炎，並整理成一篇完整的論文，最後發表於知名的醫學網路研究期刊（Journal of Medical Internet Research）。
蔡壁如批評，但陳其邁當時卻掛名第一作者，且排名前三的作者都是中央官員，引發了違反學術倫理爭議。陳其邁掛名第一作者，完全就是一種權力的傲慢，不僅凸顯出整個學術界長久以來由政治人物掛名論文，就能坐享不對稱的學術地位的歪風，也和民進黨自我標榜的進步、改革形象完全背道而馳。

「難道，坐享其成、秘密交易，就是民進黨的進步改革、台灣價值？」蔡壁如呼籲，陳其邁應該向外界說明清楚自己在這份論文上盡了多少心力，才能掛上第一作者的頭銜，並向大家說明一下什麼才是民進黨的進步改革、台灣價值。

▼蔡壁如22日發文提到陳其邁的防疫論文爭議。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

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