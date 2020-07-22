論文96%抄來的！李眉蓁體會「韓市長心情」...陳致中勸她「宣佈退選以負責」

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者邱茀濱／綜合報導

高雄市長補選進入倒數，國民黨補選候選人李眉蓁卻陷入「論文抄襲」風波，她今天親上火線說明，表示尊重學校的審查機制，並批鋪天蓋地的指控只是選舉操作，要大家一視同仁檢視所有政治人物。不過，民進黨議員陳致中卻痛批，李眉蓁若無法提出合理解釋，應該宣佈「退選以示負責」。

李眉蓁的碩士論文被指涉抄襲，沒想到22日又遭《鏡週刊》爆，她不只涉抄襲僑務委員會委員長童振源的文章達4頁多，論文在扣除摘要、目錄及參考文獻之後，整本多達123頁的本文內容，幾乎都抄襲他人著作，其中有高達96％的頁數比例。

李眉蓁事後親上記者會回應，指出自己是依照中山大學正常程序畢業，論文方面尊重學校的審查機制，至於論文部分，蔡總統也是疑雲滿天飛，要檢驗的話應該一視同仁，不分大總統、小市長。最後，她還指出這次論文疑雲鋪天蓋地襲來，「我終於知道韓市長的心情」。

不過，陳致中22日卻在臉書發文痛批，「韓國瑜被罷免的主因之一就是違背政治誠信，這是選民非常在意的點」；而今爆出「論文整本抄襲門」，同樣攸關政治誠信，李眉蓁不能不回應、也不能推給發言人，她如果無法提出合理的解釋，那就是把高雄市民當作笨蛋，「奉勸李眉蓁宣佈退選『以示負責』，不然還選得下去嗎？」

▲陳致中 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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