▲台東縣校護5天緊急救護訓練，提升專業降低校園意外傷害。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

學生在校園活動難免因意外受傷進出健康中心，學校護理人員經常要站在第一線面對各類突發狀況。為了讓校護精進急救知能守護學生健康，台東縣府教育處自21日起舉辦為期5天的「109年度各級學校護理人員緊急醫療救護訓練」，提供縣內公私立幼兒園、國中小及高中職之學校護理人員最專業的救護訓練，以增進校園意外事故應變處理之正確性。

教育處表示，本次救護訓練以學校護理師最有可能面對的緊急狀況為核心規劃課程，內容包括人體構造與生命徵象的評估、成人心肺復甦術、異物哽塞及小兒心肺復甦術、脫臼及骨折處理、止血、包紮與固定技巧、頸椎固定術、大量傷病患與檢傷分類等，並搭配分組模擬演練，以利學校護理人員能更迅速且熟練地處理傷患緊急救護。

教育處長林政宏指出，為提升學校護理人員校園緊急事故之應變及處置能力，本年度特編經費委託瑞源國中，邀請中華民國急救技能推廣協會合格專業講師，辦理為期5天共40小時的研習，安排扎實多元的訓練，並在課程結束後實施學、術科測驗，確保學員皆能有效吸收專業知識及實作技能。而依據「教育部主管各級學校緊急傷病處理準則」規定，除辦理「各級學校護理人員緊急醫療救護訓練 (40小時初訓)」，亦於每年規劃辦理8小時複訓以及教職員工急救教育研習等，期使學校護理人員能運用救護專業，將校園事故傷害降至最低，以維護教職員生之健康安全。

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