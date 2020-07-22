2020 iPhone攝影獎公布　台代表獲建築、動物類佳作

▲2020 IPPAWARDS香港代表Leo Chan以iPhone 11 Pro夜拍模式在意大利世界遺產拍下無敵日落獲得冠軍。（圖／Apple提供）

記者邱倢芯／台北報導

Apple稍早公布了2020年iPhone攝影獎（iPhone Photography Awards, IPPAWARDS）結果，今年香港代表以iPhone 11 Pro夜拍模式在意大利世界遺產拍下無敵日落奪冠，而先前曾獲得IPPA建築、動物類攝影冠軍的台灣代表Paddy Chao，以及Erica Wu今年皆並未入圍前三名，不過兩人仍有佳作的成績。

Apple指出，今年的IPPAWARDS香港代表Leo Chan以iPhone 11 Pro夜拍模式在意大利世界遺產拍下無敵日落獲得冠軍；Leo Chan只拿著iPhone 11 Pro作為唯一的相機，參加在意大利舉辦的攝影學習團，包括探訪世界遺產多羅米提山The Dolomites。回程下山時，他以iPhone 11 Pro夜拍模式拍下日落景色，效果超乎想像。

而在台灣參賽者方面，Paddy Chao這次獲得了建築類與動物類佳作；事實上，Paddy Chao的本業就是從事綠建築顧問，因此平常走在路上就喜歡觀察各個建築的立面設計，當發現其獨特的紋理或結構時，便會嘗試以有趣的視角來捕捉建築的特殊風貌；而入圍動物類的佳作則是在今年走訪國立臺灣科教館時，透過巧思以iPhone所拍攝展示標本，賦予再平凡不過的生物標本新的生命力。

▲▼2020 IPPAWARDS台灣代表Paddy Chao作品；上圖為建築類佳作，下圖為動物類的佳作作品。（圖／Paddy Chao提供）

另一位台灣代表Erica Wu則是擅長動物類的影像拍攝，Erica Wu先前曾於2016年與2018年分別拿下IPPAWARDS動物類攝影冠軍與第三名。而今年Erica Wu入圍佳作的動物攝影作品，是一大早的希臘聖托里尼，貓咪悠閒的飛躍在藍天大海與白色小屋之間。

▼2020 IPPAWARDS台灣代表Erica Wu動物類攝影佳作作品。（圖／Erica Wu提供）

據了解，獨立獎項IPPAWARDS旨在表揚世界各地iPhone攝影師的出色傑作。今年的得獎者來自全球20多個不同國家或地區，數十張得獎作品記錄了各種震撼有力的世界觀，由蒼茫大地至獨生孤木，從城市街巷到荒涼景貌，得見勞苦不息的辛酸，亦蘊藏著明媚陽光下的私人時光。