在家工作就是要拍貓啊！「最狂貓奴」Erica Wu教你用手機拍出完美貓貓照

▲使用手機「動態攝影」拍攝貓貓，可以編輯想要停留的瞬間並儲存副本。（圖／Erica Wu提供）

記者邱倢芯／台北報導

對於許多貓奴來說，總是會想要拍攝到貓貓吐舌、伸懶腰、打哈欠、開掌花等高難度的動作，但每當手機拿在手，貓貓什麼動作都不會做；更有許多貓貓都不喜歡看鏡頭，彷彿對鏡頭過敏一樣，看到鏡頭就跑不見貓影。

而目前有許多企業讓員工在家工作，讓許多人每天都與貓貓四目相望，卻苦無方法拍出心目中的完美貓貓照。《ETtoday新聞雲》記者這次就找到了有「最狂貓奴」之稱的Erica菜菜子老師，詢問她該如何利用手機就拍出完美的貓貓照。

Erica此次示範的手機，是Google Pixel 4 XL機款；她充分運用了Pixel手機中的「夜視」、「肖像」等模式，搭配手機望遠鏡頭，來拍出各式各樣的完美貓貓照。

躲在暗處也不用怕 打開夜視模式就對了

貓貓的天性就是喜歡鑽進箱子、家具間的縫隙當中，就算貓奴有辦法將手機塞進窄小的空間中拍貓，如果用一般拍照模式，可能拍出來還是一團黑；對此，菜菜子建議，可以開啟手機拍照的夜視功能拍攝暗處的貓咪。

▲▼上圖為無開夜視功能，下圖為開夜視功能拍攝照片，兩張照片明暗清晰度差距相當明顯。（圖／Erica Wu提供）

Erica指出，Pixel的夜視拍攝效果相當驚人，除了可以清楚的捕捉到暗處的細節，而且層次鮮明不會有明顯的顆粒感，更神奇的是連幾乎全黑的情況下都能拍到貓咪身影。

但是除了暗處外，有些貓咪也喜歡躲在高處俯視奴才，但如果這時候想拍貓貓該怎麼辦？對此，Erica指出，其實只要用手指直接在螢幕上點兩下就能進行2倍超解析變焦；若看起來還是不夠近，再用雙指在螢幕上做放大亦可，Pixel手機目前最高可達到8倍的清晰望遠拍攝，連屋頂上的貓咪也能拍得一清二楚。

▲▼Erica Wu表示，只要善用手機的超解析變焦功能，也能拍到櫃子上的貓主子！（圖／Erica Wu提供）

想強調貓貓在畫面中存在感 那就開啟肖像模式吧！

自Pixel 3手機開始，後續機種都搭載了肖像模式（景深功能）；使用肖像模式拍貓貓，可以讓背景虛化，讓主體（貓）在畫面中更加突出。不過Erica也點出拍攝肖像模式的一大重點，那就是必須要有「前後景」，如此一來拍出來的畫面才會有前景清晰，後景模糊的效果。

Erica以Pixel的肖像功能為例，這個模式最厲害的就是不需要計算拍攝距離，只要拍攝的主題有前後景，不管遠近都能拍出景深效果，邊緣線條也非常自然。

此外，拍攝後還能使用內建的編輯功能調整景深的模糊程度，以及調整對焦位置。例如拍攝一前一後的貓咪，原本只有前面貓咪清晰，後面的貓咪模糊，使用編輯功能調整對焦位置後就能讓兩隻貓咪都變清晰，背景依舊保持景深效果，兩隻貓咪的可愛模樣就能完整保留，對於貓奴來說是個超級實用的強大功能。

▲▼拍攝後調整對焦位置，可以有不同的景深功能。（圖／Erica Wu提供）

除了手機功能外 拍攝技巧也很重要

不過，手機功能強大是一回事，貓奴們的拍攝技巧可能又是另外一回事；如果總是抓不到拍照時機、角度、方法，貓奴們仍無法拍出一張「奇蹟美貓照」，因此Erica也分享了一些拍攝貓貓的小技巧，來告訴貓奴們該如何拍出美照。

舉例來說，如果貓貓不受控無法停下來時，可以使用「動態照片」的功能拍攝貓咪；所謂的動態照片，就是拍攝時用短影片方式記錄下前後約1.5秒的畫面。

拍攝結束後手機會自動選取建議畫面作為靜態照片，若是不滿意手機選的畫面，可以將拍好的照片往上拉，就能看到前後1.5秒內所有畫面，這時你可以編輯想要停留的瞬間並儲存副本，就能變出另一張靜態照片。使用動態照片功能拍攝貓咪就能大大減低失敗的機率，讓原本沒看鏡頭的貓咪也能調整為看鏡頭的瞬間。

如果是想讓「對鏡頭過敏」的貓貓願意看著鏡頭讓你拍照，建議可以準備小袋包裝的貓糧，並在拍攝前搖晃小袋貓糧來吸引貓貓的注意。

Erica解釋，搖晃小袋貓糧的聲音不會太大也不會太小，多數的貓咪聽到聲音都會抬起頭來看一眼。搖晃貓糧時記得手機也要準備好拍攝狀態，當貓咪抬起頭的時候要馬上按下快門，就能捕捉到貓咪看鏡頭的瞬間了。

而如果是想要拍到貓貓吐舌、伸懶腰、打哈欠、開掌花等高難度的動作，Erica則是建議，可以趁貓咪吃完食物後會用舌頭清理嘴巴，這時候可以使用動態照片拍攝貓咪舔嘴巴的模樣，就有機會拍到貓咪吐舌的瞬間。

而伸懶腰、打哈欠可以趁貓咪剛睡醒的時候拍攝；至於開掌花通常是貓咪抬起腳理毛的時候，通常後腳會開掌花，又或是貓咪想拿你手上的零食或是玩具時也會伸手開掌花，記得使用動態照片拍攝，就有機會捕捉到開掌花的瞬間畫面！