王世堅碩士讀四年有感！批李眉蓁：整本都引述？開什麼玩笑





▲李眉蓁 。（資料照／記者洪靖宜攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨高雄市長候選人李眉蓁爆出論文抄襲風波，她稱自己不是公職人員，而是學生身分，當時自己年紀還小。對此，自爆碩士讀四年的民進黨台北市議員王世堅直言，「妳整本都在引述嗎？開什麼玩笑？」

王世堅在政論節目《94要客訴》中，以「開車」來評論前高雄市長韓國瑜、國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁、民眾黨高雄市長補選候選人吳益政，以及民進黨高雄市長補選候選人陳其邁。

王世堅說，韓國瑜是打瞌睡開車，睡飽再說，所以現在休息中；李眉蓁是小孩子開車，長大再說；吳益政是開教練車，因為柯文哲是教練，在旁邊教方向盤打幾圈，因此，吳益政拿到駕照再來說；至於陳其邁是優良駕駛。

王世堅提到，本來以為李眉蓁這個不懂，那個不懂，是天兵、狀況外，還年輕，完全不懂事，「結果我現在發現說，妳如果論文是抄襲，這不是懂不懂的問題，我覺得這邪惡耶！」

王世堅提及，自己碩士念四年，資格考過了之後，還要拿著論文去面試，才要跟指導教授、口試委員口試，沒有論文就是再延畢，當時不只他念四年，這表示台灣學術的把關是很嚴謹的，有沒有抄襲，本人最清楚，如果有引用就要加註，「如果整本，天啊！妳整本都在引述嗎？開什麼玩笑？」李眉蓁只有兩個字可以做，就是「退選」。