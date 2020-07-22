共享「無障礙出行」經驗　雙城智慧交通分論壇打造有溫度城市

▲2020台北上海雙城論壇—智慧交通分論壇，分享打造市民無障礙出行經驗。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

「2020台北上海雙城論壇」22日採視訊模式舉行，於台北晶華酒店、上海東方濱江大酒店分設會場，其中為應對兩市人口老齡化，以及身心障礙者需求，於稍早舉辦的「智慧交通分論壇」上，上午由兩市代表分享「無障礙出行」經驗，台北市交通局長陳學台、上海市交通委員會主任謝峰均提到，雙方可就智慧交通經驗交流，打造具綠色運輸、有溫度的城市。

台北市交通公共運輸處副處長尚錦堂就「台北市無障礙運輸服務」進行專題報導，他表示，台北市綠運輸市佔率超過60%，台北捷運每日服務216萬人次、公車每日213萬人次，其中65歲以上人口佔比19%、身心障礙9%，女性66%。

▲台北市交通公共運輸處副處長尚錦堂。（圖／記者陳政錄攝）

在此之下，尚錦堂認為，隨人口老齡化，預計今年65歲以上人口使用公共交通佔比會超過20%，如何提供更好的無障礙運輸網，將成為接下來的重要課題。

他舉例，台北市透過友善身障者的通用計程車、無障礙公車路網，包括無障礙中型巴士、低地板公車、視障好行、預約行大小復康巴士和敬老愛心計程車等，持續創造更有、友善的台北綠運輸環境。

上海市道路運輸管理局客運處一級主任科員王義祥分享，上海地鐵軌道交通路線17條，車站415座，日均客流量1000多萬人次，公車日均客流580萬人次、計程車170多萬人次、輪渡12萬人次。不過，上海市老齡人口持續走高，2019年達35%，全市1400多萬戶籍人口中，還有55萬殘疾人士，「保障無障礙出行，成為一項社會問題。」

▲上海方代表分享無障礙公共出行理念。（圖／記者陳政錄攝）

他說，上海近年陸續推廣無障礙新能源公車，並在2018年突破技術瓶頸後，現已達到2300多輛，預計年底達到3500輛，到2022年底，全市有8成公車為無障礙低地板新能源車輛。

王義祥舉例，在持續打造下，上海地鐵站「盲磚」已全面鋪設完成，並提供官方平台為身障人士獲取訊息提供服務，搭配有聲系統，滿足色盲、視障者需要等，還有與強生集團合作，提供無障礙出租車調度服務，統計2004年起，提供車輛60多萬次。他說，上海持續透過加強基礎設施建設、提升訊息化水平，打造安全舒適的出行環境，會後，上海也將與台北市溝通、交流學習，將上海打造成一座有溫度的城市。

下午舉行的「智慧交通分論壇」下半場，兩市代表還將就5G智能交通運用、自駕巴士推動發展，進行討論。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼2020台北上海雙城論壇—智慧交通分論壇。（圖／記者陳政錄攝）