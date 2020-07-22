「反送中示威者」赴台尋庇護　港媒曝光偷渡路線：從大陸走水路

▲有反送中示威者水路偷渡台灣。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港《星島日報》22日報導，香港水警日前在沙洲海面，截獲2名企圖非法進入大陸的香港男子，正調查其偷渡動機。近期，從海路偷渡到大陸的情況有所增加，部分是走私客及逃避病毒檢測的人，還有一些疑似曾參與「反送中」的示威者，他們先以假身分偷渡到大陸，再伺機尋求台灣「庇護」。

港媒稱，至少有4名疑曾參反修例違法暴力示威、在其同路人圈子中頗有名氣的「抗爭者」原本打算直接偷渡前往台灣，但因港府加強截查離港可疑船隻，便改用迂迴路線，先偷渡往大陸，再轉逃台灣。

早前，他們獲他人安排取得大陸假證件改名換姓，再乘坐機動快艇逃往福建，不排除伺機從廈門偷渡往金門，尋求台灣的「庇護」。

▲港人偷渡出海情況增加。（示意圖／路透社）

在香港，循水路偷渡前往大陸，主要有幾處熱門登船地點，東面是東平洲，偷渡客通常會扮成旅遊人士等候登船，西面則是屯門的碼頭和避風塘。偷渡客主要扮成船員或釣魚人士，部分快艇會穿過工程繁忙的沙洲水域，逃避警方視線，用極短時間沖往大陸水域，通常在黃昏或晚間最為活躍。

鑑於偷渡進出大陸情況有增加趨勢，香港水警在屯門一帶加強堵截。根據網上流傳的影片顯示，一艘水警輪日前在屯門沙洲對開海面，追截一艘駛往大陸的快艇，當追及快艇船尾時，快艇上兩名赤膊男子險些墜海，兩人及時抓住水警輪船頭攀上甲板，被水警拘捕。事後證實兩人是香港居民，警方正調查其偷渡動機。

此前，香港《大公報》報導，參加過反修例抗爭的香港青年近日紛紛打探逃走路線，且因風險高、需求大，著草費（潛逃費）更已從原先的數萬港元，飆升至30萬到100萬港元不等。其中，走西貢、香港仔、筲箕灣等碼頭水路偷渡台灣，成為港人的首選。

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