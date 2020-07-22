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女導遊帶團太平山遇死劫　前一天姊姊生日還留言祝福…親友嘆：一路好走

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記者陳以昇／新北報導

國道3號南下12.2公里發生連環追撞車禍，造成1死18傷意外，其中死亡的女導遊原本帶團要從基隆出發到宜蘭太平山一日遊，卻在途中遇死劫，事發後，臉書親友留言「認真的雁子姊一路好走」，前一天姊姊生日，她還按讚祝福，姊姊留言「小妹，辛苦了」，沒想到才過一天就天人永隔。

▲▼國道三號車禍。（圖／記者陳羿妏攝）

▲遊覽車追撞首都客運，荊姓女導遊遭夾困車內，送醫途中傷重不治。（圖／記者陳羿妏攝）

據了解，遊覽車22日上午從基隆出發，載著43名遊客要到太平山一日遊，8時許，行經國道3號12.3公里處新台五路出口時，卻遇上前方外側車道貨車追撞休旅車的車禍，後方首都客運為了閃避而向右偏移撞上護欄，遊覽車剎車不及直接追撞客運車，強大撞擊力道將遊覽車車頭整個撞爛，場面怵目驚心。

▼車禍發生後，旅客下車驚魂未定。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼國道三號車禍。（圖／記者陳以昇翻攝）

當時遊覽車上56歲荊姓女導遊被夾困車內，救護人員到場緊急將她救出，送往國泰醫院急救，但卻在途中傷重不治。整起車禍造成國道3號回堵3公里，18人輕重傷，直至上午10時25分才恢復交通。

荊姓女導遊21日帶團到宜蘭澳花瀑布及雲林古坑雲嶺之丘旅遊，姊姊留言「小妹，辛苦了」，她更到姊姊臉書按讚祝福她當天生日快樂，沒想到才一天，就天人永隔；事發後，親友更到女導遊臉書留言「認真的雁子姊一路好走」、「太突然，心情真難過」。

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▼荊姓女導遊21日才帶團去澳花瀑布旅遊，留下最後身影 。（圖／翻攝自臉書）

▲▼荊姓女導遊21日才帶團去澳花瀑布旅遊，留下最後身影 。（圖／翻攝自臉書）

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