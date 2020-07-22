國三「1死18傷」撞擊畫面曝！轎車排隊下交流道　遊覽車猛追撞…小孩嚇壞爆哭

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

國道3號南下12.2公里發生連環追撞車禍，造成1死18傷意外！據了解，現場一輛遊覽車疑似未保持安全距離，追撞前方客運，接著在推擠撞上前方一輛自小客車及貨車。事後行車紀錄器畫面曝光，事發當時巨大的撞擊力道，導致自小客車車內孩童當場嚇壞，嚎啕大哭，而車窗外滿地車殼碎屑，場面相當駭人。

▲事發當時，自小客車後方的客運遭到遊覽車追撞，駕駛險遭彈飛。（圖／記者陳以昇翻攝）

透過遭追撞的自小客車行車紀錄器畫面可以看到，當時自小客車正準備下交流道，而後方客運也放慢速度停在後方，孰料，遊覽車卻突然從後方大力猛撞，客運駕駛也因巨大的撞擊力道險遭彈飛，所幸因繫著安全帶而幸免於難。

▲車禍後，現場揚起陣陣白煙，場面怵目驚心。（圖／記者陳以昇翻攝）

客運遭撞擊後也向前追撞該自小客車，自小客車也因遭推擠而碰撞到前方貨車，而事發當下，自小客車車內幼童也因受到驚嚇嚎啕大哭，駕駛則趕緊出聲安撫，並查探狀況。

▲猛烈撞擊力道，導致遊覽車擋風全碎，車頭全毀，車內女導遊一度受困，救出後送醫仍宣告不治。（圖／記者陳羿妏攝）

此外，遊覽車撞擊前方後因車頭幾乎變形全毀，導致車上女導遊被夾困車內，救護人員到場緊急將她救出，送往國泰醫院急救，但卻在途中傷重不治，讓家人悲痛不已。不過，整起事故的詳細起因，仍有待進一步調查釐清。

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