男深夜在公園大小聲遭檢舉　警一來他衝百米狂奔...原來是通緝犯

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子5日深夜與其他6名青少年在桃園區某處公園喧鬧叫囂，附近住家不堪喧鬧報警處理，桃園警分局員警趕抵時，楊男突然拔腿狂奔，被員警及時攔阻，後來查出楊男是酒駕通緝犯遭台南地檢署通緝在案，員警訊問後依公共危險罪嫌解送台南地檢署歸案。

▲桃園市桃園警分局5日深夜據報在泰昌三街某公園有人喧鬧叫囂，員警趕抵時，楊姓男子拔腿狂奔遭攔阻，員警查出是通緝在案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，5日深夜，桃園警分局中路派出所據報，在泰昌三路某公園附近有青少年聚集喧鬧叫囂，中路派出所副所長張傳勛帶隊前往勸導，其中19歲的楊姓男子見員警出現立即拔腿奔跑，員警要其不要跑，但楊男仍執意要跑，員警及時將其攔下，楊男辯稱他只是在夜間慢跑，不知為何警方要擋路？

▲桃園警分局5日深夜在公園處理青少年聚眾喧鬧，楊姓男子拔腿狂奔遭攔阻被查出是通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警請楊男坐在公園涼亭台階處，經清查身分查出楊男今年5月間在台南市酒駕被查獲，但後續偵查時卻未到案，遭台南地檢署發布通緝中，但楊男卻辯稱不知道自己被通緝，他只是與幾個朋友在公園裡聊天而已，警方查出楊男是酒駕通緝犯後，將其帶回派出所製作筆錄，並押解至台南地檢署歸案，其餘青少年則被勸回。

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