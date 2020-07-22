李眉蓁陷論文抄襲...拖蔡英文下水　回顧去年「黑英計畫」反被K

▲李眉蓁說明論文爭議。（圖／記者洪正達攝）



記者陶本和／台北報導

高雄市長補選候選人李眉蓁爆出「論文整本抄襲」案，她22日上火線，未針對論文多做說明，而是將槍口指向總統蔡英文，再提她在總統選戰期間的論文議題。事實上，藍營在2019年選戰期間，於中常會就曾討論過「黑英計畫」，但內部有不少反彈，且在社會輿論反噬下最終作罷。

李眉蓁是中山大學社會科學院大陸研究所碩士，於96年發表碩士論文「台灣對中國大陸之貿易分析」；但是，前促轉會副研究員吳佩蓉指稱，她的論文有幾處涉嫌抄襲僑委會委員長童振源發表的「兩岸政經互動」，22日更被揭露，幾乎是「整本抄襲」。

對此，李眉蓁上午親自上火線說明，但並未針對自己的論文做回應，而是把砲口指向蔡英文，再次提及在2020總統大選期間，特定人士猛攻總統的論文議題。

事實上，在2019年的選戰期間，國民黨在9月11日的中常會裡，有擬定所謂「黑英計畫」。根據當時流出的資料顯示，時任副主席的郝龍斌在會中，以過去任職於教育部工作經驗表示，「當年的學歷查核是很嚴謹」的，建議由黨團「透過質詢享有言論免責權，繼續追查此事較妥」，以迴避後續可能的法律責任；而時任國民黨立院黨團幹部曾銘宗則回應，會配合在立法院質詢時，「要求蘇貞昌院長公布其論文」。

但是，此番討論在藍營內部也掀起反彈，不少人憂心台大教授賀德芬、資深媒體人彭文正等人對論文案的質疑，並沒有社會公信力，尤其LSE校方、教育部等單位也都證實蔡英文學歷為真，如果國民黨在這個議題和這些人綁在一起，不但對政黨形象會是重大傷害，尤其宇昌案的抹黑印象，幾乎已經深植人心，若還逆向操作，對選局苦怕未蒙其利。

對於當時「黑英計畫」的說法，時任國民黨文傳會代理主委程美華、曾銘宗皆稱皆沒有所謂「黑英計劃」，只是想了解蔡英文的論文內容。但是，最終藍營在後來的選戰策略上，並未將蔡英文的論文作為主戰場，而是僅放由特定人士強打此議題。

▼國民黨2019年中常會會議紀錄。（資料照／讀者提供）

