印度女官員泣訴被騙…直接服毒「一口灌下小黑瓶」！　記者會昏倒急送醫

記者詹雅婷/綜合報導

印度安德拉邦一名婦女聯盟主席20日召開記者會泣訴遭到黨內成員欺騙,且因新冠肺炎(COVID-19)疫情影響,她無法與黨內領導人見面反映問題。誰料,她在高喊「沒人幫她討回正義公道,我準備自殺」語句後,直接拿出一瓶毒藥當場飲下,隨即趴倒在桌上,被緊急送醫。

印度媒體ANI報導,身為馬拉馬哈納杜婦女聯盟主席的裘尼庫瑪禮(Joni Kumari)隸屬於印度「青年、勞工與農民大會黨」(YSRCP),她在見不到黨領導人的情況下,改與黨內高層會面,但迄今並未得到對方正面回應。她在記者會上說,「我把他們視為家人,但我卻被欺騙,沒人幫我討回正義公道,我要自殺!」

接著裘尼庫瑪禮就拿出一瓶裝有不明液體的深色罐子,一口灌入,並用手撐著自己的頭部,隨後趴倒在桌上,最後被多名現場人員駕著離開現場並送醫。警方事後表示,她的身體狀況已穩定下來,現階段沒有生命危險,案件正在調查當中。

