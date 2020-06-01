五彩繽紛的顏色不是糖果是毒藥　「超級搖頭丸」請小心提防！

▲多樣貌超級搖頭丸PMMA，民眾要小心。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

新興毒品PMMA（副甲氧基甲基安非他命）俗稱「超級搖頭丸」，國內列為第2級毒品，台灣高檢署發現PMMA2019年10月至12月短短3個月內，就有34件施用含PMMA的毒品致死案例，尤其12月最嚴重，死者平均年齡26歲，最小的僅17歲。

台南市衛生局指出，PMMA已被檢警列為重點查緝，因其結構類似安非他命，作用較慢、半生期較長，是很強的興奮劑，使用後可能引發中風、心律不整等症狀，致死率極高。

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衛生局說，近年來毒品濫用問題日益嚴重，隨著科技進步、通訊軟體便捷及網路虛擬世界的發達，促使毒品交易及流通更加無孔不入。有案例為了慶生找女友到摩鐵開趴，買了含有PMMA的毒咖啡包和K他命當作助興之用，結果女友喝了毒咖啡後即出現心搏及呼吸加速、牙關緊咬、手抖、抽搐及冒汗等症狀，沒多久女友已失去意識，趕緊打119求助，但因產生中毒反應，送醫後仍回天乏術。

新興毒品成分大多是來源複雜且非法合成可影響精神之化學物質，由於是非法合成物質，難以確認施用後藥物交互作用對身體產生之戕害，所以施用混合性毒品後導致死亡案件頻傳，不可不慎！



黃偉哲市長非常關心市民身心健康，呼籲市民朋友們多關心周遭朋友及家人，不要一時好奇嘗試毒品，誤觸毒品危害，請支持拒絕毒品反轉毒害四行動：1、珍愛生命（愛自己）；2、防毒拒毒（拒菸、酒、毒沾身）；3、知毒反毒（打擊毒害毒品止步）；4、關懷協助（積極轉介），鼓勵市民朋友平時建立培養健康休閒紓壓方式，如:運動、踏青等等，切忌以毒品殘害自己的身心，而讓人生變黑白。

台南市毒品危害防制中心為協助藥癮者成功戒癮，目前台南市設有12家藥癮戒治機構及8家替代治療衛星給藥點設置於衛生所，以提升藥癮個案戒癮服務之可近性，助增強戒癮動機。如發現家人或親友有使用毒品情形，請撥打24小時免付費戒毒諮詢專線：0800-770-885（請請您，幫幫我），或加入台南市政府毒品危害防制中心臉書 https://www.facebook.com/antidrug.tainan 訊息留言，由專業人員提供諮詢，諮詢內容全程保密。

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