▲ 國中青少女足球隊移地訓練，一日瑞芳警所拉近距離奇妙旅程。（圖／新北市瑞芳警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台中市五權國中女子足球隊加強準備2020青年足球聯賽，特別由鄭雅薰、黃彥婷兩名教練親自帶著十幾名小選手移地北上訓練夜宿民宿，瑞芳警交通分隊小隊長謝明松隊帶他們參觀警局，同時教導防衛駕駛及預防犯罪宣導。

台中市五權國中女子足球隊為了加強準備2020青年足球聯賽，當他們夜宿民宿時，忽然發現民宿旁竟有一間警察局，好奇詢問，原來是瑞芳警分局交通分隊駐地，值班小隊長謝明松也當場允諾，隔日帶他們參觀警局同時教導防衛駕駛等交通新觀念及預防犯罪宣導。

▲ 瑞芳警交通分隊小隊長謝明松隊帶他們參觀警局，同時教導防衛駕駛及預防犯罪宣導。

難得近距離參觀警局機會，讓這群小女生好奇心大起，不斷東看西問，謝明松也透過貼近平日生活方式講述騎乘單車或走路時，如何進行防衛駕駛及注意安全要點，同時也請來鄰近澳底派出所許所長傳達預防犯罪宣導及防制詐騙、遠離毒品等知識。最令這群小足球員開心的就是收到許多限量宣導小禮物。

瑞芳警交通分隊小隊長謝明松表示，很高興能夠藉參訪機會將防衛駕駛以及反毒等觀念傳達給現在的青少年朋友，也希望能透過青少年彼此影響力讓這些知識散播出去，讓青少年能夠健康成長。

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