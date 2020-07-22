▲ 保障林口台地安全，土石流潛勢溪流災害復建完成。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

2019年9月底米塔颱風侵襲，連日豪雨造成泰山大窠坑溪上游，多處既有設施損壞及兩側邊坡土石沖刷滑動，為保護兩側邊坡上方鄰房及民眾生命財產安全，市府立即規劃辦理復建工程，並於日前完工。

農業局表示，大窠坑溪發源於林口台地，土層大多屬紅土及礫石層，受到2019年米塔颱風侵襲，溪水暴漲沖蝕邊坡基礎及坡面，帶走大量土石，導致邊坡土石崩坍，為保護邊坡附近居民安全，立即進行勘查並辦理復建工程，採以混凝土護岸型式保護兩側坡腳，防止持續沖刷侵蝕，另因河道坡度較陡，為減緩縱向刷深情形，設置橫向構造物固床工，穩固溪床及減緩流速，避免災害擴大發生。

另外，因工區位處山谷間，兩旁邊坡為高聳峭壁，僅能藉由調整導排水整理一條狹小便道進行施工，每逢大雨溪水暴漲沖毀便道，便無法繼續施作，為工程最大困難性，即便施工不易，經施工團隊努力克服並積極趕工下，工程如期完成。

農業局長李玟表示，大窠坑溪為土石流潛勢溪流，因米塔颱風造成溪岸邊坡坍方等災情，經本次災害復建工程改善，工程經費約1300萬，工期169天，完成後得以保護上方林口台地居住安全；防疫期間農業局共執行米塔颱風災復工程14件，拼防疫也拼市政，已全數如期完工，讓市民生活更安心。

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