　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

土石流安全從你開始　新北自主防災社區2.0兵棋推演從里開始

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 土石流安全從你開始 新北自主防災社區2.0兵棋推演從里開始。（圖／新北市農業局提供）

▲ 土石流安全從你開始，新北自主防災社區2.0兵棋推演從里開始。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市轄內共有235條土石流潛勢溪流，數量為全國第2，每年颱風季節來臨前，各級政府都會全力完成土石流災前整備工作。2020年農業局以里為單位規劃，將辦理26場次兵棋推演及5場次實作演練，強化民眾對於土石流的防災意識，透過結合社區組織分工達到避災、減災等目標，使民眾認識家園與土石流的相互關係。

農業局表示，每個里辦理土石流自主防災社區時，主要是將防災知識及觀念帶給里民，同時與里民互相學習及討論，有些比較年長的里民，會分享以前發生的歷史災害或者重要事件，作為農業局規劃兵棋推演或實兵演練的參考。

農業局辦理土石流自主防災社區宣導時，有一場來到了瑞芳區的濂新里，里長黃瑞聰表示，因為民間信仰的關係，當時就把水湳洞威遠廟納入當地作為避難收容處所。希望藉由媽祖的力量可保佑當地住戶，近年已無土石流災害發生，但里長不敢掉以輕心，希望透過自主防災社區培訓，讓里民能夠遠離土石流的威脅，保障生命財產安全。

另外，三峽區的五寮里及金圳里，2個里共有8條土石流潛勢溪流，所以落實防災工作格外重要，因為兩個里就在隔壁，所以合辦土石流自主防災社區培訓工作，一起進行意見交流及經驗分享，在辦理兵棋推演時兩里的里長及里民也相當熱絡討論各自社區的潛勢溪流環境與防災經驗。

農業局表示，希望辦理土石流自主防災社區2.0相關活動，可以讓里民更認識自己生活的地方，也藉由演練及狀況模擬的方式，讓里民認識自己在防災組織中的作用，達成深植防災觀念，達成守護居民安全的最終目標。

農業局長李玟表示，土石流自主防災社區2.0於107年至今已於64個里辦理過，共計辦理50場兵棋推演與14場實作演練，另農業局也將會持續辦理土石流自主防災社區2.0及透過農業局建置的Line@土石流守護神2.0 系統（ID:lyo3306s）傳遞土石流警戒訊息，落實自助、互助的概念，達到政府與民眾齊心協力方能保護人民自身的生命財產安全。

「美麗最大的祕密」

二手票券豐富你的生活

ET快訊
快訊／論文爆整本抄！李眉蓁親上火線回應：終於明白韓市長心情
神話場景降臨台灣！「雷雨胞伴彗星」震撼照曝光　鄭明典也驚嘆
吃飯「紙本三倍券現賺600元」　他嘆：綁定信用卡情何以堪
客庄旅遊券登錄塞爆！客委會臉書道歉　公布最新分流措施
腎結石痛到住院！小甜甜自爆「只喝2飲品」不愛喝水　醫揭可怕後
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

登錄發票加碼抽百萬名車　後疫情時代「FUN遊苗栗」最划算

國中青少女足球隊移地訓練　一日瑞芳警所拉近距離奇妙旅程

解封！「苗北藝術節」疫後開張　10月起10場國內外名家盛情獻演

就在青埔附近！　桃園通過清大附設醫院、桃園亞東紀念醫院設立案

遊民身體不適通報15小時人送醫社工還未到　社工：正準備過去

保障林口台地安全　土石流潛勢溪流災害復建完成

土石流安全從你開始　新北自主防災社區2.0兵棋推演從里開始

南警忙著濟弱扶傾　警犬小虎與毒蛇對峙警示保護員警安全

清潔隊員上班鼓吹連署罷免「鳳山區市議員」　高市將職工考核議處

桃園兒十一公園綠美化工程動土　打造鄰里型公園經費少效益高

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

相守78年...94歲翁忍淚道別愛妻　拿手電筒看清「最後一面」逼哭網

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

Yuri突被Cue表情超真實XD　「用屁股脫對方襪子」逆轉勝！

巨大化！挑戰製作50倍大口香糖　超狂復刻成品連味道都完美還原

2歲萌妹「首次衝浪」就站穩10秒　超強運動天分...網：收下我的膝蓋

登錄發票加碼抽百萬名車　後疫情時代「FUN遊苗栗」最划算

國中青少女足球隊移地訓練　一日瑞芳警所拉近距離奇妙旅程

解封！「苗北藝術節」疫後開張　10月起10場國內外名家盛情獻演

就在青埔附近！　桃園通過清大附設醫院、桃園亞東紀念醫院設立案

遊民身體不適通報15小時人送醫社工還未到　社工：正準備過去

保障林口台地安全　土石流潛勢溪流災害復建完成

土石流安全從你開始　新北自主防災社區2.0兵棋推演從里開始

南警忙著濟弱扶傾　警犬小虎與毒蛇對峙警示保護員警安全

清潔隊員上班鼓吹連署罷免「鳳山區市議員」　高市將職工考核議處

桃園兒十一公園綠美化工程動土　打造鄰里型公園經費少效益高

無人機大賽創造全新競賽體驗　史上第一場虛擬賽季

台南人童年的味道！超人氣廟口米糕　口感軟嫩、麻油味香濃

她1個月回家「牆被鑽大洞」：不知屋主是誰！傻等2月...裝修師傅落跑

「大暑」亮高溫燈號！ 　中醫推薦「6款自製茶飲」解暑散熱

高雄調查官遭控詐領獎金遭判1年10月　更一審逆轉無罪

湖北入汛2個多月「死亡29人」　1354.63萬人受災

每天新鮮出爐！超商也有「現烤可頌、千層餅」　全台限定20門市吃得到

Spotify進軍Podcast市場！　前第一夫人將在全球用戶前真實呈現

桃園大樓出入份子複雜　警破門緝獲海洛因+安毒！13名男女送辦

搭上5G熱潮！復華中國5G通信ETF今上櫃掛牌　熱募72億元刷新A股ETF IPO紀錄

地方熱門新聞

極品特戰女兵私照流出！軍方回應了

他跟下地下道　結果趴10m水面雙亡

清潔員上班鼓吹罷免議員 高市議處

澎湖計程車司機超正！他一上車推爆

逼走基地台斷訊　嘉縣水上鄉訊號回來了

普光慈善會25日運作　謝惠仁：感謝大家給機會

就在青埔附近！　清大附設醫院案通過

台南市長黃偉哲網路好感王稱霸全台

警犬小虎與毒蛇對峙警示保護員警安全

萬人登島！澎湖居民嚇：晚上竟大塞車

澎湖租車行「機車被掃光」！萬人塞街頭

遊民身體不適通報15小時人送醫社工還未到

神轎撫身罕病小妹…奶奶：有媽祖處理

澎湖綠蠵龜疑遭螺旋槳擊中　背殼爆裂亡

更多熱門

相關新聞

富基魚市經營權之爭　不實謠言重創觀光

富基魚市經營權之爭　不實謠言重創觀光

新北市政府花了2億元打造「富基漁港觀光魚市」，在北海岸有著特殊的墨西哥帽造型的魚市場及餐廳，吸引不少民眾前往品嚐美食，因觀光遊客漸多，近來竟爆發富基魚市經營權之爭。

卯澳灣「海底彈藥庫」驚人數量曝

卯澳灣「海底彈藥庫」驚人數量曝

10/30野餐接力賽登場　獎金高達18萬元

10/30野餐接力賽登場　獎金高達18萬元

吉洲窯讓您3000振興券現折6000

吉洲窯讓您3000振興券現折6000

公車候車區竟在鐵道上　議員請命改善

公車候車區竟在鐵道上　議員請命改善

關鍵字：

新北土石流社區防災

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！

偽單身交友軟體獵豔　聯發科5G經理遭控劈5女

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

台中三屍凶宅住戶全跑！三溫暖9萬急售　房仲說話了

前妻控周士淵睡了球迷的媽　夏令營成獵豔場

陳小春被狂罵半年不忍了！

搖搖椅戰房東「不要在2樓」　辣媽謊被侵害

「4頁不算抄」是真的　爆李眉蓁論文爽抄整本123頁

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

馬國畢當街「遭黑衣人暴力動手討債」！對嗆抵抗過程全被拍

影／生前是外送員！彰化單親爸攜3子女燒炭輕生

快訊／單親爸帶3孩子燒炭自殺！

馬國畢結婚前夕尋短　妻子懷孕3個月仍嫁他

慎入！男生走廊後仰跳投…下秒翻出欄杆墜樓

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死
鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面