石門「富基魚市」爆經營權之爭　不實謠言滿天飛再度重創觀光

▲ 富基漁港觀光魚市。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府花了2億元打造「富基漁港觀光魚市」，在北海岸有著特殊的墨西哥帽造型的魚市場及餐廳吸引不少民眾前往品嚐美食，因觀光遊客漸多，近來竟爆發富基魚市經營權之爭。

2013年富基漁港觀光漁市竣工時，當時金山區漁會本來有意接手經營，但經過評估可能會虧損，而由生活家事業公司以OT案方式接下經營權，2020年經營權到期將重新評鑑，引來各方勢力角逐，連蹲點在市場的攤商都有意涉足。

據了解，日前傳出管理者生活家事業公司招開攤商會議，現場便有攤商提出硬體設備、消防設備等，腐蝕嚴重，及魚市的路面不平等議題，督促廠商改善，沒想到生活家事業公司代表沒有回應，更直指攤商代表有意爭取經營權，散播不實言論，會議不歡而散。

攤販心有不甘向媒體投訴披露，7年過去了，負責經營的生活家事業公司都沒有定期維護硬體設備、消防設備等，腐蝕嚴重，且魚市的路面不平，也容易害人跌倒受傷，攤販反映多次，卻都沒有獲得改善，造成富基漁港再度面臨負評。

對此，其他攤販表示，好不容易撐過新冠肺炎疫情，眼看著靠振興三倍券助攻人潮絡繹不絕，可是為了經營權之爭，隨意散播不實消息，卻因有心人操作，又讓富基漁港經營蒙上不白之冤。

「美麗最大的祕密」

二手票券豐富你的生活