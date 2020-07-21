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嘴巴破洞怎麼治療？天然水果就有效　網曝1關鍵：隔天就好了

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▲嘴破。（圖／記者李佳蓉攝）

▲嘴巴破洞常造成許多不便。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

夏天易上火，不少人會因為火氣大而生成口瘡，嘴巴破洞雖然小小的，但痛起來卻十分不舒服。一名網友日前就發文詢問，嘴巴破洞導致吃飯不太方便，因此想知道「怎樣治療最有效？」貼文一出，立刻引發網友熱烈迴響，除了常見的口內膠外，還有不少富有維他命C的水果都是很不錯的選擇，快的話，甚至「隔天就好了」。

一名網友日前在PTT的Gossiping板上，以「嘴巴破洞怎樣治療最有效」為題詢問，原PO最近因為火氣太大，導致嘴巴破洞，進而影響到用餐品質，雖然有上網查詢到不少方法，但還是十分好奇其他人都怎麼處理。

請繼續往下閱讀...

貼文一出，立刻引起熱烈討論，「安可治啊，忍過幾秒鐘就海闊天空了」、「廣東苜藥粉」、「去找牙醫或家醫」、「晚上睡覺前、刷牙後，用漱口水20秒」、「有錢就是到藥房買蜂膠點在傷口上」、「口內膠」、「買仙草蜜降火氣」。

嘴破,牙齒痛。（圖／記者李佳蓉攝）

▲如果嘴破的情況一直沒有好轉，最好還是就醫尋求協助。（圖／記者李佳蓉攝）

也有不少網友點出關鍵，只要多補充維他命B和維他命C，也可以加速復原，「奇異果或檸檬汁」、「加鹽番茄汁」、「吃B群，你就不會再破了」、「一條苦瓜跟半條鳳梨，打成4杯苦瓜鳳梨汁，三餐+睡前，隔天就好了」、「蘋果X3，打成泥，連吃3天好，你啃的話，洞會破更大」、「喝柳橙汁、紅蘿蔔汁」。

此外，專業藥師段方琪（Kiki）曾於本報表示，嘴破除了擦口內膏外，中藥也可以有效消炎、殺菌、消腫，最著名的廣東苜藥粉就含有黃連、黃柏、牛膽的成分，對口瘡的癒合十分有效；除了擦藥，民眾嘴破時，也不妨多補充維生素A、B、C、E或鋅、鐵，提升自身免疫力、加速復原。

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