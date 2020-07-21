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陸「武統、和統」兩派爆筆戰　李毅嗆要清理「台海研究隊伍」

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▲▼大陸學者李毅。（圖／記者陳政錄攝）

▲李毅去年4月曾經訪台，但被移民署遣返出境。（圖／記者張君豪翻攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

提倡「武統」台灣的大陸旅美學者李毅近日在部落格發文，批評上海東亞研究所所長章念馳一篇談論兩岸關係的文章是在「阻礙統一的工作」，並指大陸的台海研究隊伍「從不研究怎樣統一台灣」，認為為了早日統一，應該「清理一下」這些隊伍。

章念馳13日在台媒發表了一篇題為《找出兩岸關係新出路》的文章，認為兩岸應創造一個雙方都可以接受的「中國新概念」，表示大陸追求的統一，就是歷史上的「一國多制」的觀念，即在不讓「一個中國」解體的前提下，共同締造一個更美好的未來，維持相對統一，如香港、澳門一樣。

▼上海東亞研究所所長章念馳。（圖／翻攝中評社）

▲▼上海東亞研究所所長章念馳。（圖／翻攝中評社）

章念馳還提到，這種統一與絕對統一，即武力統一不同，不是征服和消滅對方，「讓我們停止對抗吧，停止仇視，停止汙名化，停止去中國化，恢復全面往來吧！」

對於章念馳的文章，李毅20日在部落格發文指出，他不同意章念馳文章中的觀點，並認為這篇文章向台灣朝野、台灣社會傳遞了錯誤的信息，對中國統一起了阻礙作用。

李毅提到，統一的方式大體上兩種，要麼武力統一，要麼和平統一，如果是武力統一，就不存在理解問題，只管統一就是了，「若是和平統一，則確實需要理解，但不是統一的一方要去理解分裂的一方，而是分裂的一方要去理解統一的一方。」

李毅批評，章念馳說要兩岸「恢復全面往來」，是極為惡劣的，「章念馳想幹什麼？誰給了章念馳這麼大膽子？」

李毅還說，章念馳提出要「創造一個兩岸都可以接受的一個中國新概念」，是「特別膽大包天」的，「章念馳這句話是什麼意思？這是呼籲大陸簽訂一個喪權辱國的賣國條約嗎？通觀章念馳全文，沒有找到任何有益的東西。」

李毅並指出，他近年才知道，大陸養活了一個數量巨大的台海研究隊伍，支出了巨大的人力、物力、財力，而其中相當數量的研究人員，特別是高級研究人員，和章念馳一樣，幾十年來從來不研究大陸怎樣才能統一台灣，匪夷所思。

李毅強調，為了早日統一台灣，大陸是否應該清理一下大陸台海研究隊伍，只留下研究如何統一台灣的，把不研究怎樣統一台灣的清理出去，改行去做其它事情。

▼廈門大學台灣研究院教授陳孔立。（圖／翻攝中評社）

▲▼陸「武統、和統」兩派爆筆戰！李毅嗆要清理「台海研究隊伍」。（圖／翻攝中評社）

李毅的文章發出後，屬於「台海研究隊伍」的廈門大學台灣研究院教授陳孔立跟著在港媒《中評社》發了一篇題為「章念馳何罪之有？」的文章回應，他表示，章念馳文章中提到的「一個中國新概念」完全符合習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上重要講話的精神。

陳孔立指出，李毅公然責問「章念馳想幹什麼？誰給了章念馳這麼大膽子？」他要告訴李毅，「是共產黨給章念馳的膽子！你懂得嗎？」

陳孔立認為，李毅對台灣問題缺乏深入研究，卻總喜歡憑個人意志「指點江山」，說什麼「和平統一，已無可能」，以及「從今往後，武力統一之外的和平對台工作，又難看，又難吃，浪費大量人力、物力、財力，費力不討好，事倍功半。還是不如現在就打過去算了。」

陳孔立強調，李毅不是台海研究隊伍中人，可以胡說八道、走極端，隊伍中人為了維護黨的「和平統一，一國兩制」的基本方針，當然要站出來批判這種沒有格局、缺乏高度的胡言亂語，「不能讓這種反對和平統一基本方針的謬論壓縮中央對台政策的揮灑空間，更不能讓李毅之流誤導廣大人民群眾，干擾國家發展的長遠戰略。」

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