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美國學者主張「讓台灣擁有核武」　回應中國粉碎自由秩序

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▲▼核武。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國學者主張，應該讓台灣擁有核武。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

美國企業研究所（AEI）學者魯賓（Michael Rubin）在媒體上投書建議，有鑑於隨意地粉碎二戰以來建立的自由秩序，應該允許讓台灣擁有核武，讓北京感受到核武有多危險，儘管這有可能打擊《不擴散核武器條約》的精神，但是可以避免中國對台灣與南海被中國逐步侵吞。

魯賓在美國媒體《國家利益》（The National Interest）投書，以《為什麼台灣需要核武》為題，指出中國官方再度暗示可能會進攻台灣，為了避免中國以慣用的臘腸術（salami-slicing）透過一些積少成多的小動作，逐漸侵吞台灣與南海，以及北京公然粉碎二戰以來的建立的自由秩序，美國應該允許讓台灣成為核武大國，讓北京感受到這樣做有多危險。

魯賓提到，如果在台灣建立核武，可能會引發中國進一步侵略的行動，但是台灣一但擁有可以自己控制的中程核武，就可以獲得足夠的威懾力，更有助於維持穩定，如果台海和平，美國就不需要在周邊部署多個航母戰鬥群。

魯賓強調，現在是華盛頓做出艱難抉擇的時刻，如果中國像「消化」香港一樣「消化」台灣，那中國就不會以此為滿足，隨著中國面對自己內部經濟的動盪，北京當局可能會提出毫無根據的主張，並進一步侵占東南亞，甚至是整個東海與太平洋地區，儘管台灣加入核武俱樂部行列，將會打擊《不擴散核武器條約》的精神，但是不應該指望犧牲一個2400萬人國家的自由，來維護國際秩序，並讓北京政權輕鬆解體。

▲▼可以搭載核彈頭的鬥牛士飛彈(屠牛士飛彈)曾經在台南空軍基地部署。（圖／翻攝自維基百科）

▲可以搭載核彈頭的鬥牛士飛彈(屠牛士飛彈)曾經在台南空軍基地部署。（圖／翻攝自維基百科）

台灣在歷史上也曾有部署過核武紀錄，只不過核武的擁有者是美國而非台灣，根據1954中美協防條約，時任美國艾森豪總統下令全力支援，決定以裝有核彈頭的鬥牛式飛彈協防台灣，放置在台南空軍基地。

鬥牛士飛彈是一種填裝核彈頭的中程飛彈，技術水準不高又笨重，外型像一架小飛機，射程只有1000公里，曾經在台灣試射，但於1962年撤離台灣，改為戰鬥機執行打擊任務。

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