台記者稱「3萬飛彈難登陸」　解放軍退役中將嗆「目標早編號」：最小毀損達成！

▲四川美術學院學生模擬解放軍登島攻陷台灣畫面。（圖／翻攝自野生灰熊微博）

記者劉亭／綜合報導

台灣資深戰地記者梁東屏日前在節目上表示，大陸解放軍要渡海攻下台灣不是那麼容易的，「打3萬飛彈」也沒辦法登陸。此說法引起大陸解放軍中將王洪光反擊，對台灣所有有軍事價值的目標都編了號。

綜合陸媒報導，原南京軍區副司令員王洪光中將表示，去伊拉克戰場蹭熱度、看熱鬧，跟實際深入第一線考察戰鬥狀況，把握戰爭全局是兩回事，就算梁記者的數據準確，但與海峽兩岸沒有什麼可比性。

▲解放軍原南京軍區副司令、中將王洪光。（圖／記者曾俊豪攝）

目前大陸民間「武統」聲浪不斷提升，王洪光分析，梁東屏的目的一是給台獨勢力打氣，同時欺騙台灣老百姓，給817萬選民吃個定心丸；二是激將大陸，想刺探點秘密。

「台灣所有有軍事價值的目標都編了號。」王洪光透露，根據目標性質、大小、堅固程度、毀傷標準、恢復時間等，分配給解放軍適用的兵力兵器和彈藥器材，以最小損耗達到毀損標準。

王洪光也反駁3萬導彈打不下台灣說法，「3萬發導彈分配給這些有限目標，每一目標落彈近三位元數，按台軍18萬人算，平均每6人挨一發導彈，太不划算了。但那是打仗嗎？美軍在越南和伊拉克也無須這樣的密度和強度」。

▲解放軍進行登陸演習。（圖／翻攝自央視軍事微博）

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