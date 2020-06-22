國台辦連發三文批綠　陸委會：無端指責加大與台灣人民距離

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

大陸國台辦22日晚間一口氣連發三文，分別對總統蔡英文、行政院長蘇貞昌近日談話內容，以及釣魚台議題發表論述。對此，陸委會稍早聲明稱，台灣民主自由理念與價值，受到國際肯定，認為北京絲毫無法理解台灣民意、動輒以武力威嚇，本質上就是對民主治理的畏懼與專制思維的僵化，我方深感遺憾。

對於釣魚台議題，陸委會說，中華民國是主權國家，台灣與相關國家友善往來是我們行使主權的權利。「釣魚台是我國領土，我們呼籲各方應秉持『擱置爭議、共同開發』的原則，以和平方式解決爭議，也呼籲各方避免採取爭議作為、勿升高東海情勢緊張。」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者曾俊豪攝）

陸委會指出，台灣人民堅定反對「一國兩制」已是定論，中共妄圖以對台動武來破壞台海現狀及區域和平、威脅台灣接受統一是絕不可能得逞的，蘇院長所言均為事實；近期解放軍機艦不斷在周邊騷擾尋釁、更揚言貫徹「反分裂國家法」，此種非和平戰爭準備行徑已嚴重違反國際法及國際關係和平原則。

據了解，美國近日公佈《中國軍力評估報告》，內容指出中共比去年多出800枚飛彈，讓行政院長蘇貞昌公開呼籲，對岸應該把全力對抗疫情維持和平。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（22）日表示，蘇貞昌以美國公佈的《中國軍力評估報告》惡毒攻擊大陸，挑動兩岸對立，刻意混淆台獨與台灣，再次暴露其頑固謀獨的本質。

至於蔡英文在「哥本哈根民主高峰會」視訊會議發表演說，朱鳳蓮也表示，奉勸民進黨當局放棄台獨分裂圖謀，停止在國際上搞所謂外交突破；國台辦還針對近日的釣魚台議題，額外再發文強調，「釣魚島（釣魚台）及其附屬島嶼自古以來就是中國的固有領土，中國對此擁有無可爭辯的主權。」

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