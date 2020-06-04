台海5年內必有一戰「最快2024年」　美前官員唐安竹：台灣是習近平中國夢重要部分！

▲四川美術學院學生模擬解放軍登島攻陷台灣畫面。（圖／翻攝自野生灰熊微博）

記者劉亭／綜合報導

美國國防部前中國、台灣、蒙古科科長唐安竹（Drew Thompson）3日分析，中國要統一台灣的聲浪越來越大，台灣輿論明顯不接受一國兩制，中國很可能在5年之內對台動武，侵台的時間大概會在2024年。

根據「自由亞洲電台」報導，唐安竹表示，解放軍5月在全國人大的言論中可見，「台灣問題」很明顯是他們關注的重點，中共的軍事現代化重心也圍繞軍事統一台灣進行準備。





▲解放軍進行實戰搶灘演習。（圖／翻攝自央視軍事微博）

唐安竹透露，與先前的領導不同，習近平擁有比前任更有效的軍事能力，如今中國權力集中於個人、缺乏明確的繼任計劃，台灣又是習近平中國夢的重要部分，「我對習近平可能的決策感到擔憂，中國可能會說自己是在別無選擇的情況下對台動武」。

「侵台的時間大概會在2024年。」唐安竹指出，對台動武時間點可能在2022年中共二十大結束後，會跟黨內權鬥有關，「我認為這是非常有可能的，也就是未來五年之內」。

而對於中美之間的關係，唐安竹認為，美中目前沒有戰爭、隔離，有貿易關係、有人員往來、有直接投資，並沒有進入「冷戰」，只是互相在經濟、軍事、政治領域進行「戰略性競爭」。



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