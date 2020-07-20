3倍券「看、摸、轉」辨識　來路不明的不要買

▲屏東縣政府警察局教導民眾辨認3倍券方法 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

民眾踴躍領了振興3倍券使用，但近來屏東縣內商家對三倍劵真偽辨識有疑義。縣警局因此教導商家辨認到三倍券真偽方法，避免紛爭。另偽變造「3倍券」，將面臨刑責，籲請民眾不要以身試法。

▲3倍券真偽辨認。

屏東縣政府警察局說，拿到3倍券，面額200元，與面額500元的三倍券大小都是13x5.5公分，外觀有些不同，要看仔細；辨識兩者真偽的方式大致相同，籲請民眾切記防偽7大特徵。

首先「看一看」：1隱藏字、2正、反面套印圖案、3梅花水印、4微小字、5螢光纖維絲。再「摸一摸」6凹版觸感印纹及浮凸符碼。最後「轉一轉」7變色油墨。由於梅花水印特徵為不固定位置，就算沒有浮水印，也有其他防偽特徵。

若沒有放大鏡或紫外線燈也可以依下列簡易方式來辨識：「看一看」:第1招：3倍券大小比新台幣1千元小；第2招：側看三倍券會出現隱藏的200元或500元字樣；第3招：向上迎光，正反套印沒有接縫或者扭曲。

「摸一摸」

第4招：主要印紋用手觸摸有凹凸感；第5招：可觸摸到3條視障浮凸符碼，200元在上下，500元在左右。

「轉一轉」

第6招：將三倍券上下、左右轉，可看到200元、500元字樣會變色，如再有疑慮，可撥免付費1988紓困振興專線，或洽各地金融機構、屏東縣政府警察局鑑識科諮詢。

局長李文章呼籲民眾勿兌換來路不明之3倍券，若發現有人兜售來路不明3倍券，籲請檢舉，共同保護生命財產安全。

►「黛珂甦妍淨化前導液」有個可愛的暱稱「紫蘇水」150ml，原價1300元，特價1100元

►二手票券豐富你的生活