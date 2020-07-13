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清潔隊班長被舉報撞毀公務車竟遭「掩蓋」　台南環保局：重啟調查！

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▲台南環保局清潔隊西港區隊一輛3.5噸的公務車，由前黃姓班長駕駛，不慎將該公務車撞毀，因毀損嚴重修復費用高昂，企圖以不實理由將車報廢未果，毀損公務車仍停在西港區隊部。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南環保局清潔隊西港區隊一輛3.5噸的公務車，由前黃姓班長駕駛，不慎將該公務車撞毀，因毀損嚴重修復費用高昂，企圖以不實理由將車報廢未果，毀損公務車仍停在西港區隊部。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南環保局清潔隊西港區隊一輛3.5噸的公務車，2019年6月間，由前黃姓班長駕駛，將該公務車撞毀，因毀損嚴重修復費用高昂，被人舉報指稱當時的邱姓區隊長疑為包庇該黃姓班長，以不實理由想將該車報廢，但因遭人舉發，導致黃、邱2人被懲處，黃姓班長被撤職，惟該輛毀損公務車仍停在西港區隊部。

▲台南環保局清潔隊西港區隊一輛3.5噸的公務車，由前黃姓班長駕駛，不慎將該公務車撞毀，因毀損嚴重修復費用高昂，企圖以不實理由將車報廢未果，毀損公務車仍停在西港區隊部。（圖／記者林悅翻攝，下同）

舉報者向媒體爆料指出，西港區隊1部3.5噸公務車嚴重損毀，係前黃姓班長駕駛該車時不慎撞毀，因毀損嚴重，修復費用高昂，前黃姓班長與當時的邱姓區隊長私交甚篤，邱姓區隊長被控為包庇黃姓班長，竟想將該車報廢。

邱姓區隊長簽報陳請報廢，2019年7月2日，由當時的清淨家園管理科顏姓科長簽准報廢，但因事後遭人檢舉，前黃姓班長於2019年10月被撤掉班長職務。

▲台南環保局清潔隊西港區隊一輛3.5噸的公務車，由前黃姓班長駕駛，不慎將該公務車撞毀，因毀損嚴重修復費用高昂，企圖以不實理由將車報廢未果，毀損公務車仍停在西港區隊部。（圖／記者林悅翻攝，下同）

舉報者質疑，公務車屬公有財產，怎可撞毀後卻未依相關規處理，而且撞毀之後，該公務車自然無法出勤務，但依規定公務車每個月都需報公里數，不曉得邱姓區隊長是如何處理相關報表？且車子撞得這麼嚴重，如何造成的？是與他車相撞的車禍？還是自撞？車禍發生當時有無報警？並質疑若有報警環保局相關單位怎會不知情？

環保局清淨家園管理科科長潘寶淑表示，該車是2019年6月24日發生事故，據當時黃姓班長指稱，是為了閃躲路上犬隻，而撞上電線桿，因車上未裝設行車紀錄器，當時也未報警，所以無法釐清車禍真相。

▲台南環保局清潔隊西港區隊一輛3.5噸的公務車，由前黃姓班長駕駛，不慎將該公務車撞毀，因毀損嚴重修復費用高昂，企圖以不實理由將車報廢未果，毀損公務車仍停在西港區隊部。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經查，當時邱姓區隊長的確未依規定程序處理，簽核報廢的理由也未如實陳述，係遭人檢舉才曝光。潘寶淑說，科部調查後，確認兩人相關違規屬實，2019年10月對兩人做出懲處，邱姓區隊長記申誡1次，黃姓班長記申誡2次，並撤掉班長職務。

▲台南環保局清潔隊西港區隊一輛3.5噸的公務車，由前黃姓班長駕駛，不慎將該公務車撞毀，因毀損嚴重修復費用高昂，企圖以不實理由將車報廢未果，毀損公務車仍停在西港區隊部。（圖／記者林悅翻攝，下同）

依規定公務車報廢需簽核，並陳述說明理由，相關單位必須派人確認該車狀況，是否與報廢理由相符，但當時的清淨家園管理科顏姓科長雖簽准報廢，惟並未派人確認該車狀況，事後科部在調查後，亦未追究其相關責任，潘寶淑科長表示，有關這起事件將再重啟調查，並依規定查處。

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