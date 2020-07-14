女乘客碎念指揮…小黃運將爆氣痛毆「鎖門」送一程　她驚恐逃車求救

▲田姓運將不滿女乘客指揮路線，竟痛毆對方還鎖上車門「堅持送到底」，讓女乘客嚇得逃車。（示意圖／與新聞事件無關）

記者羅志華／台北報導



台北市田姓運將於2019年8月間，不滿陳姓女乘客碎念指揮路線，竟轉頭痛毆陳女，見對方想開車門落跑，又將車門鎖上繼續開車，到信義區便利商店時，陳女打開車門要跑，卻被田男下車拉扯頭髮施暴，直到便利商店店員到場喝止，他才駕車逃逸。北檢依傷害、妨害自由等罪起訴。

田姓運將於2019年8月14日16時許，駕計程車在北市基隆路搭載陳女，期間陳女不斷指揮路線，讓他自覺駕駛尊嚴受到挑戰，竟轉頭痛毆陳女臉、胸部，陳女驚恐尖叫之餘想開門逃跑，田男卻不願放掉這個乘客，堅持「送她一程」，陳女也只能無奈被困在車中。

直到車輛行經崇德街便利商店，陳女見機會難得，打開車門就要求救，田男竟下車追上前，拉扯陳女頭髮當街痛毆，造成她頭、臉、胸部挫傷，牙齦擦挫傷、背部疼痛，所幸店員及時出面制止，才救下陳女，而田男則趁隙駕車逃逸。田男通緝到案後，檢方依傷害、妨害自由等罪起訴。

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