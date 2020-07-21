新店客運頻出包！把幼童載走害母親在外追30分鐘…又有婦人下車被門夾到尖叫

▲母親推娃娃車下車，豈料推到一半慘遭客運關門夾手。（圖／翻攝自臉書我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店）

記者陳雕文／新北報導

新店客運近日「開關門」問題頻傳！7日在台北大安國中站載12歲男童，卻把男童身後的母親擋在門外並開走，害母親背著1歲的小兒子「苦追30分鐘」才跟大兒子團聚…沒想到20日又出事！一名母親在新店安康路要把坐著1歲女兒的娃娃車推下車，推到一半客運突然關門！母親的手被夾住痛到尖叫。

被夾手的母親事後在臉書發文，「在安康路浪漫貴族站下車的時候，我下車的同時準備把我女兒的推車也慢慢滑下來（因為司機沒有將底盤降下來，我怕高度落差造成女兒翻車），結果，我正推車推到一半，司機直接關門！」

母親提到，「我大喊還沒下車，但是門還是一直關起來的狀態，我也不敢放手，很怕把我一歲多的女兒留在車上，當下嚇死了，雖然後來門還是打開了，手也被夾的超痛，之後也只記得拍車牌而已…因為我們在馬路上…這樣，我該投訴嗎？該投訴給誰啊？」

該名母親還說，「我真的不敢放手，雖然真的被夾得手超痛，如果真的門被關上車開走，我會發狂。」新店客運總經理來雲傑解釋，司機有看到娃娃車，原本是好心想開啟公車的側傾裝置，方便媽媽及娃娃車下車，沒想到誤觸車門開關，才導致這場意外。來雲傑補充說，司機並不是急著離站才關閉車門，不慎造成媽媽手被夾到的意外，真的非常抱歉！

▲鏡中司機雙手後放等待紅燈，12歲小弟弟著急對他說了3次「我的媽媽還沒上車」，但他當作沒聽到，事後業者才致電婦人道歉，稱會加強教育訓練。（圖／婦人授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網友看到貼文紛紛留言，「記得去醫院看醫生然後開立診斷證明，畢竟有人受傷司機沒有下來查看才是更嚴重的問題！」、「媽媽，先去耕莘醫院驗傷，然後打電話給新店客運客訴，我客訴過，滿有用的。」、「你們來看看大家對新店客運評價有多差。」、「新店客運的司機很多不知道在急甚麼」、「新店客運真的很多垃圾」