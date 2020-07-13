4歲女童哭喊「胸痛痛」碰不得　揪出兇手竟是「爺爺奶奶」…母一聽崩潰了！

▲4歲女童胸部發育。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省4歲女童心心（化名）剛剛上幼稚園，日前突然摸著胸口和媽媽喊「痛痛」。媽媽起先以為是磕磕碰碰，可女兒第二天還是說痛，洗澡的時候仔細看了下，立馬急暈，急忙帶著孩子衝到醫院求助。



據《錢江晚報》報導，心心看上去身高體重都和同齡小朋友差不多，檢查顯示骨齡也正常，但是胸部微微鼓起，乳房還有硬塊，並且碰到就會痛。醫生判斷，孩子是乳房發育B2期（女童青春期發育的最早標誌）。

這麼小的孩子怎麼就乳房發育了？浙江綠城心血管病醫院兒童診療中心任昱主任解釋，「發育的根本原因就是體內激素水準的劇烈改變，而最常見的就是隨著食物吃進肚子的外源性激素，你們有給孩子吃什麼特別的東西嗎？」

媽媽努力回憶，想到一個細節才恍然大悟。心心是長輩們的掌上明珠，爺爺奶奶很疼愛，經常去菜場買雞回來煎炸烹煮換著法兒做給她吃，疫情期間還時不時煮鴿子湯、甲魚湯等，給孩子「補一補」。

聽了心心媽媽的話，任昱主任心中了然，這果然又是一個「補過頭了」的孩子。「對發育期的孩子來說，吃是比較重要的，家長還得管得精細一點，不是指烹飪精細，而是指攝入的食物，有的能吃，有的要少吃，有的不能吃，都需要家長精細掌握，」他說。

任昱表示，近2個月來，最近越來越多孩子出現這種情況，年紀越來越小，很多都是因為在家期間好吃好喝，又沒有戶外運動。他提醒，一些有滋補作用的食材，本身營養太好，而且現在很多肉類在養殖過程中都會使用添加激素的飼料來促進生長；孩子吃了以後受到激素影響，容易出現「假性發育」的現象，到一定程度還會發展為真性發育。

所幸，經過一段時間的中藥調理治療後，心心的乳房發育停止，恢復原樣，不再捂著胸口說痛了。

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